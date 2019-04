Bevor Sie ins nächste Meeting stürmen und dem Head of Schlagmichtot asap die Key Performance Indicators präsentieren: Nehmen Sie sich five minutes und testen Sie Ihr Office-English in unserem Quiz.

Im Mittelstand zu arbeiten ist wunderbar. Hier geht man (meist) noch zu Besprechung statt ins Meeting. Man setzt sich Ziele statt KPIs. Man macht einfach Feierabend statt über die Work-Life-Balance zu stöhnen. Und trotzdem: Spätestens wenn von einem Kunden der Head of Sahnequark anruft, kann man den Business-Anglizismen nicht mehr entfliehen.

Wissen Sie was ein Pitch ist, ein Chief Evangelist, ein Moonshot? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

