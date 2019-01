CEWE-PRINT.de ist die Online-Druckerei aus dem Hause CEWE. Sie bietet ein breites Produktportfolio aus den Bereichen Werbemittel, Werbetechnik, Karten, Kalender, Bürobedarf und Broschüren sowie Artikel für die Gastronomie.

Neben der klassischen Bestellvariante per Daten-Upload können Kunden bei CEWE-PRINT.de zudem viele Produkte direkt im Online-Editor gestalten und bestellen. Dies erleichtert Kunden das Designen und den Bestellvorgang. Zudem können sie sich bei der Gestaltung durch zahlreiche Vorschläge und Hilfestellungen unterstützen lassen.

CEWE-PRINT.de hat als erste und einzige Online-Druckerei das TÜV-Zertifikat im Bereich „Onlinedruck“ für geprüfte Qualität, Sicherheit und Transparenz erhalten und bereits drei Mal verifiziert.

CEWE-PRINT.de ist eine Marke des innovativen Foto- und Online-Druckservice CEWE, der mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.400 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent ist. Mit CEWE-PRINT.de knüpft Europas größter Fotodienstleister an die über 50 Jahre anhaltende Erfolgsgeschichte des Unternehmens an. Moderne Druckmaschinen, nachhaltige Prinzipien und kompetente Mitarbeiter garantieren hochwertige Druckprodukte, die bei CEWE-PRINT.de online bestellt werden können.

Mit zahlreichen Aktionen setzt das Unternehmen sich für eine nachhaltige Produktion und für die Umwelt ein. Weiterhin kooperiert es mit den SOS Kinderdörfern weltweit und hat den Charity Creative Award ins Leben gerufen, einen Wettbewerb für Designer zugunsten des wohltätigen Vereins.

Durch professionelle und persönliche Kundenberatung, haben Kunden bei der Oldenburger Online-Druckerei immer einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihnen zum optimalen Druckergebnis verhilft.

