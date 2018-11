Es muss doch wieder Wein sein, wie in den letzten Jahren auch? Dann überraschen Sie Ihre Kunden zumindest mit einer originellen Verpackung. Etwa in Gestalt eines Nistkastens, den der Beschenkte nach dem Weingenuss im Garten oder auf dem Balkon aufhängen kann. So währt die Freude bis weit in den nächsten Sommer hinein. Die Kosten: 26,09 Euro.© promostore