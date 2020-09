Beim Flaschenhändler Pretsch gestalten Mitarbeiter die Preise selbstständig. Dadurch ist die süddeutsche Firma oft schneller als die Konkurrenz. Ein Praxisbeispiel zum Nachmachen.

Pretsch von Lerchenhorst in Deggendorf ist ein Großhandel, der Flaschen, Verschlüsse, Einmachgläser, Kanister und Kästen an Firmen wie Brauereien, Schnapsbrennereien, Imkereien und Marmeladenhersteller verkauft. In der Branche hängt der Erfolg auch davon ab, wie schnell Kunden ein individuelles Angebot erhalten, idealerweise sofort nach ihrer Anfrage.

Die Vertriebsmitarbeiter bei Pretsch können schnell handeln, weil ihre Chefin Julia Pretsch von Lerchenhorst drei Regeln beherzigt:

Sie wollen weiterlesen? Dann testen Sie impulse jetzt 30 Tage kostenlos Profitieren Sie von unserem Netzwerk und Know-how für Unternehmer Ihre Vorteile: impulse Plus: voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de

voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de impulse Magazin: das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format

das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format impulse hören: ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format

ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format Leserkonferenzen: Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe

Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe Newsletter für Unternehmer: Tipps, Erfolgsrezepte und Denkanstöße per E-Mail impulse 30 Tage kostenlos testen Testen ohne Risiko: Die Testphase endet nach 30 Tagen automatisch. Damit Sie alle Vorteile Ihres kostenlosen 30-Tage-Tests in vollem Umfang nutzen können, werden wir Ihnen während des Test-Zeitraums per E-Mail Informationen zusenden. Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier einloggen