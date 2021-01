Das Knuspern eines Kekses oder eine kecke Telefonansage: Guter Klang brennt sich ins Gedächtnis, stärkt eine Marke und hilft, Umsätze zu steigern. So nutzen Sie Sounddesign für Ihre Firma.

Wenn man bei der Kurt Müller GmbH anruft, klingt das so: „Ciao, ich bin’s, Ihre Papir-r-r-rolla, die sympathische Papierrolle für alle Einsatzbereiche.“ Gut gelaunt verspricht die freundliche Frauenstimme mit rollendem R, dass gleich jemand abnimmt. Im Hintergrund erklingt eine beruhigende Melodie.

Sich über die Warteschleife ärgern und womöglich einfach auflegen soll hier keiner. Papirolla ist das Maskottchen des Großhändlers für Hygieneartikel, eine Cartoon-Papierrolle mit blauen Augen und roten Apfelbäckchen. Und seit Kurzem hat das Maskottchen auch eine Stimme – und begrüßt in der Telefonwarteschleife der Kurt Müller GmbH die Anrufer. Tatsächlich zeigt die Ansage schon positive Wirkung. „Wir haben kaum noch Kunden, die in der Warteschleife auflegen“, sagt Marion Müller, die Marketingmanagerin.

Was der Großhandelsbetrieb in seiner Telefonanlage betreibt, nennt sich Sounddesign – und ist bei bekannten Marken schon seit langer Zeit gang und gäbe: Das Knacken eines Leibniz-Kekses oder das Ploppen einer Flensburger Bierflasche sind keine akustischen Zufallsprodukte, sondern wurden extra entworfen, um das Produkt besonders attraktiv klingen zu lassen. Mancher Autohersteller hat für den Klang des Motors und der zuklappenden Türen ganze Abteilungen eingerichtet. Die braucht es aber nicht zwangsläufig. Sounddesign lässt sich auch in kleineren Betrieben einsetzen, mit geringem Aufwand.

Eine Klanginstallation am Messestand kann zum Besuchermagnet werden, ein Firmenpodcast die interne Kommunikation verbessern oder ein vom Chef eingesprochener Werbespot zu höheren Umsätzen führen. Sounddesign lasse sich individuell auf die Bedürfnisse einer Firma zuschneiden, sagt Sebastian Hanfland, der Schöpfer des Papirolla-Sounds und Gründer von „Hanfland und Freunde“, einer Kölner Firma, die sich auf Sounddesign für Marken spezialisiert hat. „Jede Branche kann Sounddesign für sich nutzen“, ist er überzeugt.

Wie genau können Unternehmer mit Klängen ihre Marke stärken? Dabei helfen diese vier Fragen:

1. Braucht meine Firma überhaupt Sounddesign?

In einem Werbespot, in der Kundenhotline oder in einem Vorstellungsvideo: Überall da, wo Kunden von einer Firma zu hören bekommen, kann man Sounddesign einsetzen. Das Problem bei der Kurt Müller GmbH: „Wir können leider nicht jeden Anruf entgegennehmen“, sagt Marion Müller. Eine persönliche Begrüßung sowie der enge Kontakt zum Kunden seien aber sehr wichtig. Da eine Computerstimme in der Warteschleife für Marion Müller auf keinen Fall infrage kam, entwickelte sie gemeinsam mit Sebastian Hanfland eine Lösung: das sprechende Maskottchen Papirolla, das Anrufern nun die Wartezeit vertreibt.

In mittelständischen Betrieben sei das Telefon eine häufige Einsatzstelle für Sounddesign, sagt Hanfland, denn Unternehmen würden oft angerufen: „Wie will ich einen Anrufer, einen potenziellen Partner oder Kunden begrüßen? Ein Mitarbeiter am Montagmorgen klingt auch mal schlecht gelaunt.“ Mit Sounddesign lasse sich dafür eine charmante Lösung finden, die heutzutage auch nicht mehr nach einer Begrüßung vom Band klingen muss.

An anderen Stellen lohnt sich Sounddesign dagegen weniger, etwa wenn es nur ein Image-Video auf der Website gibt. Schließlich schaut sich ein Seitenbesucher ein solches Filmchen nur einmal an – die Möglichkeiten der klanglichen Markenbindung sind hier also begrenzt.

2. Wie genau stärke ich mit Sounddesign meine Marke?

„Bei einer Werbung weggucken funktioniert, weghören geht aber nicht“, sagt Rainer Hirt. Er befasst sich seit Jahren mit der Funktion von Sounddesign und entwickelt mit seiner Firma Audity in Konstanz Klangkonzepte für Marken. Tatsächlich helfen die Sinne unterschiedlich stark dabei, Menschen für eine Marke zu begeistern. In einer Studie verglich die Fachhochschule Kiel Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken und Sehen. Der Gehörsinn bestimmt demzufolge zu gut 40 Prozent die Markenwahrnehmung und ist der drittwichtigste Sinn hinter Riechen und Sehen. Am Hören kommt man also kaum vorbei – und genau das können Unternehmerinnen und Unternehmer nutzen:

Klang zum Emotionalisieren

Klang lädt eine Marke emotional auf. Sei es eine herzliche Sprecherstimme, die wie bei der Kurt Müller GmbH auf den Kundenservice einstimmen soll, oder Entspannungsmusik im Wellnesscenter. Eine Marke kann dadurch attraktiver erscheinen und Menschen eher im Gedächtnis bleiben.

Klang als USP

Klänge ließen sich auch nutzen, um die Einzigartigkeit einer Marke herauszustellen, sagt Rainer Hirt. So kennt zum Beispiel eine Mehrzahl der Deutschen das Soundlogo der Telekom, das der Konzern selbst mit „Dadadadida“ umschreibt. Nicht umsonst kann Sounddesign auch als Marke geschützt werden. „Beim Deutschen Patent- und Markenamt kann man beispielsweise versuchen, eine Melodie einzureichen“, so Hirt.

Klang zur Belohnung

Sound lässt sich auch nutzen, um Glücksgefühle bei Nutzern hervorzurufen. „Menschen freuen sich über Nachrichten und Likes. Wenn mit dem Nachrichteneingang ein Ton verbunden ist, wird dieser positiv belegt“, sagt Rainer Hirt. „Sobald ich diesen Klang höre, werden Endorphine ausgeschüttet, und ich freue mich“, erklärt der Unternehmer den Belohnungseffekt. Ein Beispiel dafür liefert die Auktionsplattform Ebay: Wenn ein Nutzer einen Artikel verkauft hat, erklingt in der App das Klingeln einer Kasse – ein beliebtes Gimmick in der Ebay-Community.

3. Wie klingt meine Marke?

Um das passende Sounddesign für die eigene Marke zu finden, helfen auch Hörgewohnheiten weiter: „Blasmusik steht etwa häufig für Tradition. Klassik klingt nach Kaffeehaus“, sagt Rainer Hirt. Durch die Werbung, die jeder von klein auf kennt, wüssten Menschen intuitiv, welche Musik oder welche Stimme zu einer Marke passen.

Hirt hat dazu mit seiner Firma eine eigene Datenbank entwickelt. Sebastian Hanfland bedient sich unter anderem der Werte eines Unternehmens, um daraus ein Sounddesign individuell aufzubauen: „Manches, wie Firmenwerte und visuelles Logo, sind schon definiert, bevor es ans Sounddesign geht“, so Hanfland. Bei der Kurt Müller GmbH gab es etwa schon ein weibliches Maskottchen namens Papirolla – ein italienisch anmutender Name, wie Marion Müller erklärt. Darum stellt sich die Papierrolle in der Warteschleife nun mit italienischem Akzent vor. Die weibliche, sanfte Sprecherstimme passe gut zu den Hygieneprodukten, so Hanfland. Zugleich bilde die Stimme ab, was dem Unternehmen wichtig sei: „Eine kommunikative, freundliche und persönliche Firmenkultur“, sagt Müller.

Weitere Firmenwerte wie das Umweltbewusstsein des Familienbetriebs kamen dann in den Sprechinhalten des Maskottchens dazu: So erzählt Papirolla, dass die Flurfahrzeuge im Lager durch Fotovoltaikanlagen betrieben werden, die auf dem Firmendach sitzen.

4. Was kann ich selbst umsetzen, und was kostet das?

Eigenständig eine Audiobibliothek im Netz zu durchstöbern und verschiedene Melodien auszutesten, ist für Unternehmer eine gute Möglichkeit auszuprobieren, welche Klänge zur Marke passen, so Hanfland. Solche Audiobibliotheken sind zum Beispiel soundtaxi.com, gemafrei.tv oder musicfox.com.

Fragen Sie sich bei der Auswahl: Wie will das Unternehmen nach außen wirken, welche Werte sollen transportiert werden? Musik aus dem Netz kann dabei Kosten sparen, so Hirt. Aber: „Da ist dann eben fraglich, wie hoch der Wiedererkennungswert bei einem Lied ist, das jeder im Netz nutzen kann.“

Eine Möglichkeit, einen individuellen Touch hinzuzufügen: Steht ein Unternehmer selbst im Zentrum der Marke, kann er dem Sounddesign seine Stimme leihen. Ein Beispiel dafür ist der Müslihersteller Seitenbacher, bei dem der Chef selbst die (Radio-)Werbung in breitem Dialekt einspricht.

Generell gilt: Je konkreter die eigene Vorstellung und je mehr man eigenständig umsetzen kann, desto geringer sind letztlich die Kosten für das Sounddesign.

Eine Beratung kostet etwa 2000 Euro, so Rainer Hirt. Wer im Komplettpaket von Recherche bis Produktion mit einem professionellen Partner arbeitet, kann mit Kosten im fünfstelligen Bereich rechnen. Marion Müller erzählt, ihre Firma habe einen niedrigen vierstelligen Betrag investiert, um ihrer Maskottchen-Papierrolle Papirolla in der Telefonwarteschleife eine Stimme zu verleihen.