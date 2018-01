Es gibt kaum einen großen Konzern, der auf Facebook als Marketing-Instrument verzichtet. Aber warum sollte eine kleine Boutique bei Facebook aktiv sein? Und was hat ein Apotheker davon? Kurzum: Was bringt diese Plattform eigentlich mittelständischen Unternehmen? Die Antwort: Mehr Neukunden und höhere Umsätze. Das belegt jetzt eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts Morning Consult.

Im Rahmen dieser Studie wurden über 1.000 kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland befragt. Und die gaben an, Facebook längst nicht mehr nur zur Steigerung des Bekanntheitsgrades zu nutzen. Vielmehr wirken sich ihre Aktivitäten auf der Plattform inzwischen sogar deutlich sichtbar auf ihre Geschäftsergebnisse aus. So gab die Hälfte der Unternehmen an, den Umsatz mit Hilfe von Facebook zu steigern. Ein Viertel der Unternehmen kann sogar mehr als 25 Prozent des Umsatzes ganz konkret auf seine Präsenz auf Facebook zurückführen.

Dies liegt auch daran, dass man über Facebook Kunden erreicht, die auf anderen Wegen nur schwer angesprochen werden können – das meinen jedenfalls 60 Prozent der befragten Unternehmen. 55 Prozent von ihnen verkaufen dank Facebook in andere Städte und Länder. Dazu zählt auch die „Brooklyn Soap Company“ aus Hamburg, die natürliche Pflegeprodukte für Männer verkauft. Obwohl erst Mitte 2013 gegründet, ist die Marke längst Händlern und Kunden auf der ganzen Welt ein Begriff. „Wir verkaufen unsere Produkte inzwischen in 38 Ländern“, sagt Viktor Dik, einer der drei Geschäftsführer.

Für Mikaela Ioannou war die Nutzung von Facebook sogar elementarer Teil ihres Businessplanes. Über den Social- Media-Kanal machte die Inhaberin des Stoffateliers „Du liebst es“ gezielt neue Kunden auf ihren Shop aufmerksam. Auch ein Drittel der befragten Unternehmen baute sein Geschäft mit Facebook auf. Ioannou: „Für mich war klar, dass mein Unternehmen nur in Kombination mit Facebook erfolgreich wird.“

Im Rahmen der Initiative Digital Durchstarten setzt Facebook sich dafür ein, dass kleine und mittlere Unternehmen bei der digitalen Transformation nicht den Anschluss verpassen. Über Facebooks eLearning Plattform Blueprint können sich Unternehmer zudem einfach selbst zu verschiedenen Themen rund um ihre Präsenz auf Facebook und Instagram weiterbilden.

