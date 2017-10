Der Sommerurlaub ist gerade erst vorbei, der Schreibtisch ist vollgepackt mit Arbeit und Anfang September wird man mit Spekulatius und Lebkuchen im Supermarkt daran erinnert, dass in knapp vier Monaten schon wieder Weihnachten ist. Ist ja noch Zeit denken Sie sich? Stimmt natürlich, aber jetzt ist die beste Zeit, um ganz entspannt die Weihnachtskarten für Ihre Geschäftskunden und –partner zu bestellen.

Alle Jahre wieder…

…steht Weihnachten plötzlich vor der Tür. Schon in der Vorweihnachtszeit sind viele Unternehmen besonders beschäftigt: Das Weihnachtsgeschäft beginnt langsam, das neue Jahr muss geplant werden und das vergangene Jahr ist in den Köpfen schon so gut wie abgeschlossen. Die obligatorischen Weihnachtskarten für Partner und Kunden werden häufig zwischen Tür und Angel geschrieben und auf den letzten Drücker verschickt. Dabei sollten sie mit Bedacht ausgewählt und am besten handschriftlich verfasst sein. Denn handgeschriebene Karten vermitteln ein besonderes Gefühl der Wertschätzung.

Ein französisches Sprichwort besagt: „Die Aufmerksamkeit ist das Gedächtnis des Herzens.“ In Zeiten der digitalen Kommunikation ist es wichtig, die persönliche Kommunikation zu pflegen und Weihnachten ist eine schöne Gelegenheit dafür. Bei Weihnachtskarten geht es nicht darum handgeschrieben Romane zu verfassen, sondern um die Wertschätzung der Geschäftsbeziehung.

Zeit Danke zu sagen

Vieles in unserer heutigen Zeit ist selbstverständlich und wir sagen immer seltener Danke. Dabei ist ein Dank eine sehr positiv behaftete Geste und stärkt eine Beziehung, ob diese nun geschäftlich oder freundschaftlich ist. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Geschäftskunden einmal Danke zu sagen. Für die gute Zusammenarbeit, für die tollen Produkte oder für die Zeit, die sie sich nehmen. Auch zu anderen Anlässen können Dankeskarten eine Beziehung zwischen Geschäftspartnern stärken und pflegen.

Geschäftsbeziehungen pflegen und Gutes tun

Dass der Versand von Grußkarten mit persönlicher Note, die Beziehung zu Geschäftspartnern und auch Kunden verstärkt, wissen wir nun. Viele Non-Profit-Organisationen bieten in eigenen Onlineshops auch Grußkarten zu verschiedenen Anlässen an, die dann einen kleinen Unterstützungsbeitrag generieren. Ein schönes Beispiel ist die SOS-Design-Edition der SOS-Kinderdörfer weltweit, die im Rahmen des von CEWE-PRINT.de initiierten Charity Creative Awards entstanden ist. Je verkaufter Karten fließen hier 0,30 € direkt in die Bildungseinrichtungen der SOS-Kinderdörfer.

Eigene Kreationen versenden

Wenn Sie zu den kreativen Köpfen gehören und Zeit zur Gestaltung eigener Grußkarten haben, eignen sich Online-Gestaltungstools, wie dieser Online-Editor hervorragend, um eigene Ideen umzusetzen. Ob frei gestaltet, im Vorfeld mit Adobe InDesign erstellt oder verziert mit einem Foto, welches Ihr Unternehmen repräsentiert. Mit dem Online-Editor können individuelle Grußkarten zu verschiedenen Anlässen erstellt werden.

Vielfalt entdecken

Grußkarten bieten vielfältige Möglichkeiten, individuelle Grüße zu versenden und ganz nebenbei können Organisationen, wie die SOS-Kinderdörfer oder Unicef, unterstützt werden. Im Fokus für geschäftliche Grußkarten sollte jedoch der handgeschriebene Text stehen. Die wertschätzende Wirkung, die dadurch vermittelt wird, kann Geschäfts- und Kundenbeziehungen stärken und festigen. Nutzen Sie diese Chance und lassen Sie Ihren Partnern und Kunden weihnachtliche Grüße zukommen.

