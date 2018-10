Online-Communities, herausragender Service und nahtlose Logistik – lesen Sie unbedingt diesen Leitfaden und erfahren Sie mehr über diese und weitere Möglichkeiten, wie Sie die Treue Ihrer Online-Kunden steigern können.

Kundentreue ist entscheidend für den Erfolg. Fakt ist: Bestehende Kunden geben fast doppelt so viel Geld aus wie Erstbesucher und die führenden E-Commerce-Unternehmen generieren bereits drei Jahre nach dem Start 60% ihrer Einnahmen durch Bestandskunden (Studie: Ecommerce Groth Benchmark).

Bestehende Kunden geben fast doppelt so viel Geld aus wie Erstbesucher. (Monetate Ecommerce Quarterly Report EQ4 2015)

Die Zahl der E-Commerce-Geschäfte steigt und alle wollen teilhaben an der Online-Shopping-Revolution; höchste Zeit für kleine und mittlere Unternehmen, einen soliden Plan zu entwickeln, damit ihre Kunden nicht abwandern. Lesen Sie hier unsere Top-Tipps zur Steigerung der Kundentreue.

1. Schaffen Sie eine Kunden-Community

Engagierte Kunden sind treue Kunden. Ob Sie sich für einen Content-Hub, Foren oder nutzergenerierten Content entscheiden: Der Aufbau einer Online-Community für Ihre Kunden ist ein guter Weg, um sie zu Wiederholungsbesuchern auf Ihrer Website zu animieren. In diesem Rahmen können Sie Gespräche moderieren, Gewinnspiele veranstalten und wichtige Neuigkeiten verkünden, und so können Ihre Kunden mit Ihnen und miteinander auf einer informellen Ebene interagieren, die Spaß macht.

2. Holen Sie das Beste aus den Sozialen Medien heraus

Ihre Kanäle in den Sozialen Medien können als Megaphon für die Stimme Ihrer Marke wirken. Nutzen Sie sie, um relevante, anregende Inhalte zu teilen und führen Sie echte Gespräche mit Ihren Kunden. Das bedeutet nicht, lediglich Anfragen zu beantworten; es bedeutet, Persönlichkeit zu zeigen und den Dialog aufrechtzuhalten. Beantworten Sie die Fragen Ihrer Kunden, bedanken Sie sich für Anregungen und sprechen Sie mit ihnen aufrichtig und menschlich.

3. Zeigen Sie Ihr Interesse

Eine Studie der Digitalagentur Wunderman mit dem Titel Wantedness hat herausgefunden, dass 72% aller Menschen nur solche Marken in die engere Wahl ziehen, von denen sie sich verstanden fühlen und bei denen sie das Gefühl haben, dass sie der Marke etwas bedeuten3. Machen Sie also unbedingt deutlich, dass Sie auf die Wünsche Ihrer Kunden eingehen wollen und geben Sie ihnen etwas zurück. Belohnungen sind ein super Anreiz für Kundentreue, angefangen von Sonderangeboten und Geschenken bis hin zu einem Punktesystem und Zugang zu exklusiven Veranstaltungen. Geben Sie Ihren Kunden ein gutes Gefühl, zeigen Sie Ihre Wertschätzung und sie werden weiterhin in Ihre Produkte und Services investieren und Sie vielleicht sogar weiterempfehlen.

4. Liefern Sie herausragenden Service

Kissmetrics hat aufgedeckt, dass 71% aller Kunden die Beziehung zu einem Unternehmen wegen des schlechten Kundendienstes beendet haben. Dies zeigt, wie wichtig es ist, unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit und Hilfestellung zu bieten. Behalten Sie alle Probleme im Auge, die Ihren Kunden haben und handeln Sie entsprechend. Wenn Sie eine Beschwerde oder einen Vorschlag bekommen, nutzen Sie das, um Ihre Produkte und Services immer wieder zu verbessern.Gehen Sie schnell und respektvoll mit Problemen um und passen Sie Ihr Geschäft entsprechend an.

5. Arbeiten Sie mit einem Kurierdienst zusammen, dem Sie vertrauen

Scheitern Sie nicht an der letzten Hürde. Damit Ihre Kunden treu zu Ihnen stehen, müssen Sie Ihre Produkte liefern, wo und wann sie gebraucht werden. Gemeinsam mit einem führenden Logistik-Anbieter können Sie sicherstellen, dass Ihre Lieferungen immer pünktlich ankommen – wir bei FedEx Express bieten eine ganze Palette an Services in Deutschland, Europa und weltweit und viele davon mit einer Geld-zurück-Garantie. Mehr über unsere Services finden Sie hier.

6. Verpacken Sie mit Bedacht

Markenbeständigkeit und Einzigartigkeit sind auf jeder Stufe der Kundenerfahrung wichtig, bis hin zu dem Moment, in dem eine Lieferung ankommt und ausgepackt wird. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verpackung zu Ihrer Markenidentität passt; dabei können Sie ruhig kreativ sein. Je nach Ihren individuellen Anforderungen beim Branding können Sie auch die kostenfreien Verpackungen nutzen, die wir für bestimmte FedEx Express Sendungen zur Verfügung stellen.

7. Und schließlich … seien Sie proaktiv

Die „Wantedness“-Studie hat auch herausgefunden, dass 90% aller Menschen mit Unternehmen ins Geschäft kommen wollen, die neue Standards setzen – mit Wegbereitern. Das beinhaltet, dass Sie Ihren Kunden nicht nur das geben, was sie wollen, sondern das geben, von dem Ihre Kunden noch gar nicht wissen, dass sie es wollen. Analysieren Sie die Daten Ihrer Zielgruppen ebenso wie Markttrends, tauchen Sie ein in die Tiefe der Bedürfnisse – und passen Sie dann Ihren Service nach Maß darauf an. Überlegen Sie, was Ihre Mitbewerber nicht leisten und füllen Sie diese Lücke.

Angefangen vom besten Kundendienst bis zur Steigerung Ihrer digitalen Präsenz ─Sie müssen keineswegs Ihr komplettes Geschäft neu aufstellen, damit die Kundenzufriedenheit steigt. Wenn Ihre Kunden Wert auf pünktliche Lieferung legen, egal wo, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Weitere Anregungen und Hinweise, wie Sie mit ihrer Expansion erfolgreich sein können, finden Sie in diesem EBooklet.

— Bewerben Sie sich für den Small Business Grant —

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.