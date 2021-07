Kommunikationsfehler  Sieben Kommunikationsfallen, die Chefs umgehen sollten

Werden Sie oft missverstanden, wenn Sie Aufgaben an Teammitglieder delegieren? So können Sie Fehler in Ihrer Kommunikation erkennen und vermeiden.

1. Zu viel reden

Wer Teammitglieder überzeugen will, versucht das oft mit vielen Worten. Bei einem Redeanteil von über 50 Prozent können Chefs schlecht auf die Ansichten und Fragen des Gegenübers eingehen. Zudem ist die Aufnahmekapazität des menschlichen Gehirns begrenzt, von dem Gesagten kann viel verloren gehen.

So kommen Sie aus der Kommunikationsfalle: Bereiten Sie das Gespräch vor, indem Sie Ihre wichtigsten Botschaften notieren. Bringen Sie diese kurz und knapp vor. Beobachten Sie die Reaktion des Gegenübers, lassen Sie Zeit für Fragen, bevor Sie mit weiteren Details fortfahren, erklärt Kommunikationsexpertin und Autorin Anja von Kanitz in ihrem Buch „Kommunikationsfallen erkennen und vermeiden“.



2. Zu schnell sprechen

Wer sehr schnell spricht, glaubt, viele Informationen in kurzer Zeit unterbringen zu können. Doch Schnellredner können schlecht wichtige Worte oder Sätze betonen, auch Mimik und Gestik lassen sich dann nur sparsam einsetzen. So wirkt das Gesagte monoton. Die Zuhörer fühlen sich auch schnell gehetzt und überfordert. „Mit schnellem Sprechen wird häufig unbewusst das Signal gesendet: So wichtig ist es mir auch nicht, was ich da zu sagen habe“, erklärt Anja von Kanitz.

So kommen Sie aus der Kommunikationsfalle: Tempo reduzieren, Pausen machen und Blickkontakt zum Gegenüber halten – das klingt erst einmal banal, erfordert aber etwas Übung. Es könnte sinnvoll sein, ein Seminar zu Gesprächsführung zu besuchen oder einen Sprechtrainer zu beauftragen. Welche Experten es in Ihrer Nähe gibt, finden Sie auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung: dgss.de

3. Nur den Verstand ansprechen

Ihre Argumente, warum es etwa eine neue Software braucht, sind schlüssig – und überzeugen trotzdem nicht. Das liegt in der Regel daran, dass Sie nur den Verstand, aber nicht die Emotionen Ihres Gegenübers ansprechen. Beispiel: Das neue Programm beschleunigt zwar die Abläufe, möglicherweise sieht aber der Mitarbeiter in der Schnelligkeit keinen persönlichen Vorteil.

So kommen Sie aus der Kommunikationsfalle: „Entwickeln Sie ein Gefühl dafür, was Ihrem Gegenüber wichtig ist“, sagt Anja von Kanitz. Das lässt sich etwa in Mitarbeitergesprächen herausfinden. Aber auch, wer sich selbst mit den eigenen Werten beschäftigt, bekommt eher ein besseres Gespür für Interessen der anderen. Überzeugen lassen sich Mitarbeiter auch, wenn sie einen persönlichen Nutzen erkennen: Das neue Programm spart Zeit, die ich in spannendere Projekte stecken kann.



4. Bei Provokationen zurückschlagen

Wenn Mitarbeiter auf Arbeitsanweisungen aus Ihrer Sicht genervt, schnippisch oder ablehnend reagieren („So einen Mist mache ich nicht“), ist es normal, wenn Sie verärgert sind. Doch vorschnelle Gegenangriffe können zu weiteren Konflikten führen. Möglicherweise interpretieren Sie den Einwand falsch. So kommen Sie aus der Kommunikationsfalle: Kritisieren Sie auf respektvolle Weise die Wortwahl, und ergründen Sie durch Fragen die ablehnende Haltung. Von Kanitz empfiehlt: „Ich finde es nicht gut, dass Sie meinen Vorschlag als Mist bezeichnet haben. Aber mich interessiert, was genau Sie daran stört.“



5. Belehrend wirken

Wer Mitarbeiter belehrt, wie sie die Dinge zu sehen und zu verstehen haben, wird eher bewirken, dass die Leute ihre Ohren auf Durchzug stellen. Belehrende Worte können herablassend wirken. So kommen Sie aus der Kommunikationsfalle: Häufig gehen Belehrungsvorträge mit einem hohen Redeanteil einher. Deshalb achten Sie auch hier auf einen ausgewogenen Dialog. Denn Sie werden nur zu einer gemeinsamen Lösung kommen, wenn Sie auch die Sichtweise des anderen berücksichtigen.

6. Undeutliche Appelle

Manche Menschen tun sich schwer, genau zu sagen, was sie wollen. Die Ursachen können unterschiedlich sein. „Es können einfach auch nur übernommene Angewohnheiten sein“, erklärt Anja von Kanitz. Das Problem: Teammitglieder sind dann unsicher, was sie tun sollen. So kommen Sie aus der Kommunikationsfalle: Wählen Sie klare Sätze. Beispiel: Sagen Sie nicht, „Der Text ist unvollständig“, wenn Sie möchten, dass Ihre Angestellte diesen überarbeiten soll. Stattdessen sagen Sie: „Bitte vervollständigen Sie die fehlenden Informationen im Text.“

7. Ständig ermahnen

„Ich hatte Ihnen doch gesagt …“, „Halten Sie sich bitte an die Termine“, „Strengen Sie sich mehr an“– solche Ermahnungen wird Teammitglieder eher frustrieren als motivieren. So kommen Sie aus der Kommunikationsfalle: Vermeiden Sie solche Formulierungen grundsätzlich. Wer mit der Arbeit eines Angestellten unzufrieden ist, sollte sich Zeit für ein Gespräch nehmen, um die Ursache herauszufinden.