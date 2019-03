„Soziales Arschloch“ oder „Speckrolle“: Wenn Mitarbeiter andere beleidigen, greifen Chefs zur Kündigung - doch nicht immer kommen sie damit durch. Raten Sie mal, wie die Gerichte in diesen Fällen urteilten.

Hetze gegen Kollegen oder verbale Anfeindungen im Team: Kochen die Gemüter hoch, vergreifen sich manche Mitarbeiter im Ton. Chefs müssen ein solches Verhalten nicht hinnehmen: Stänkert einer ihrer Mitarbeiter gegen Vorgesetzte oder Kollegen, können sie eine Abmahnung aussprechen; im Wiederholungsfall droht dann die verhaltensbedingte ordentliche Kündigung. Bei besonders drastischen Schmähungen ist sogar eine fristlose Kündigung erlaubt.

In solchen Fällen wehren sich die gefeuerte Mitarbeiter jedoch häufig gegen den Rauswurf – und erheben Kündigungsschutzklage. Dann muss das Gericht entscheiden, ob das Unternehmen dem Angestellten kündigen durfte, ohne vorher abzumahnen.

Sieben Beschimpfungen und fiese Sprüche, sieben Urteile: Was war in den Augen der Richter grenzwertig, aber erlaubt – und was eine Beleidigung, die eine Kündigung rechtfertigte?

