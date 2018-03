Wer denkt denn jetzt schon ans Sommerfest? Alle, die clever sind. Denn so ein Event zu planen, braucht Zeit. Mit diesem Schritt-für-Schritt-Plan behalten Sie den Überblick.

Es ist ja noch sooo viel Zeit, bis der Sommer kommt? Mag sein, aber wenn es darum geht, ein Sommerfest fürs Unternehmen vorzubereiten, lohnt es sich, rechtzeitig anzufangen. Denn am Ende wird die Zeit oft doch knapp und die besten Locations sind früh ausgebucht. Wer auf Nummer sicher gehen will, fängt schon jetzt mit der Planung an. Dieser Schritt-für-Schritt-Plan hilft, den Überblick zu behalten.

Und wer noch nach Inspiration für außergewöhnliche Aktionen zum Sommerfest sucht, findet Sie in unserem Artikel über Ideen für den Betriebsausflug.

4 bis 5 Monate vorher

Wählen Sie ein Datum aus. Wenn möglichst viele Gäste kommen sollen, sollten Sie sichergehen, dass auch möglichst viele Zeit haben. Je eher alle das Datum kennen, desto höher die Wahrscheinlichkeit.

Tipp : Achten Sie auf die Schulferien. Die meisten Eltern werden dann im Urlaub sein, also am besten einen Termin außerhalb der Ferienzeit wählen.

3 bis 4 Monate vorher

Verschicken Sie Einladungen oder zumindest eine Save-the-Date-E-Mail an alle Mitarbeiter und teilen Sie darin mit, ob sie eine Begleitung mitbringen dürfen. Bitten Sie um eine zügige Rückmeldung, um besser planen zu können.

3 bis 4 Monate vorher

Machen Sie sich Gedanken über das passende Essen , vielleicht soll es zum Motto passen (zum Beispiel arabisches Essen bei einem 1001-Nacht-Motto). Dann müssen Sie sich auf die Suche nach einem entsprechenden Caterer machen. Denken Sie dabei auch an Vegetarier, Veganer und Allergiker. Eine Schlachterplatte dürfte bei Vegetariern und Veganern schlecht ankommen.

1 Monat vorher

Bestellen Sie Dekoration wie Blumen, Lampions, Lichterketten, Tischdecken und so weiter.

2 bis 3 Wochen vorher

Wenn Sie das Essen liefern lassen, teilen Sie dem Caterer mit, wie viele Gäste genau kommen. Haben Sie keinen Caterer beauftragt, sollten Sie dennoch darüber nachdenken, ob Sie etwas vorbestellen müssen, zum Beispiel Grillwürstchen beim Metzger oder Brot beim Bäcker.

3 Tage vorher

Falls Sie einen Caterer haben, Besprechen Sie mit ihm die Details: Wann soll er wo was aufbauen?

Jetzt ist die letzte Chance zu checken, ob Sie nicht etwas vergessen haben. Eine Checkliste zum Downloaden bietet etwa die Caterer-Firma Lemoncat an.

0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten vorher

Genießen Sie den Tag!