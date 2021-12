Visuelle Projektplanung liegt im Trend – Mindmapping ist das beliebte Tool dafür. Dank der schnelleren Informationsaufnahme holen visualisierte Pläne Ihr Projektteam sofort an Bord. Über 25 Millionen Benutzer:innen setzen auf das Mindmapping-Tool MindMeister.

Visuelle Projektplanung ist der Schlüssel zum Projekterfolg

Die Projektwelt ist durch Remote Work und die wachsende Anzahl an Tools in vielen Unternehmen komplexer geworden. Nutzen Teams in der Projektplanung Mindmapping, können sie die Projektziele visualisieren und den Überblick erhöhen. Studien zeigen: Gestaltet man die Projektplanung visuell, beispielsweise in einer Mindmap, kann man ein Erinnerungsvermögen von bis zu 80 Prozent erreichen. Aber welches Tool ist das beste? MindMeister! Als dedizierte Mindmapping-Software ist sie dank der kollaborativen Bearbeitung und der Integration mit Task-Management-Software perfekt für Ihre Projektplanung geeignet. Mit MindMeister können Sie Projektpläne auf die einfachste Art erstellen.

Die 3 Trümpfe von Mindmapping in der Projektplanung

„Wir entwickeln Themen und Ideen mithilfe von Mindmaps in MindMeister. So können wir gemeinsam – in der gesamten Bank – aus Ideen Lösungen entwickeln.“

Sebastian Kraft, Leiter der Organisationsentwicklung, Volksbank Raiffeisenbank (VR) Würzburg

Die Projektplanung ist das „Herz“ eines jeden Projekts. Als Big Picture bestimmt sie alles, was folgt, und entscheidet dank dem besseren Überblick letztlich über den Projekterfolg. Wird die Projektplanung visuell erstellt, wird sie zur wahren Superkraft. Mit Mindmap-visualisierten Projektplanungen kann die Produktivität um 23 Prozent gesteigert werden. Hier sind die drei größten Vorteile einer Online-Mindmapping-Software wie MindMeister für die Projektplanung:

Effizientere Organisation: Mit Mindmaps können Sie Ihre Ideen erfassen, organisieren und mit Ihrem Team teilen. Optimaler Überblick inklusive. Bessere Zusammenarbeit und Planung: Mit einer einfachen Brainstorming-Sitzung im Projektteam sammeln Sie mit minimalem Aufwand eine Fülle von Ideen. Die nichtlineare Struktur der Mindmap ermöglicht es, Ideen festzuhalten und so zu formatieren, dass sich jeder einzelne Punkt endlos weiterentwickeln kann. Visualisierung der Projekte: Mindmapping ermöglicht es Ihnen, mögliche Lücken oder Hindernisse klar zu erkennen. Mit MindMeister können Sie sogar Verbindungen zwischen Ideen herstellen und sehen, wie alles zusammenpasst.

3 Schritte zur besseren Projektplanung mit MindMeister

MindMeister macht Ihre Projektplanung dank dem neuen, wunderschönen Map-Editor zu dem Ort, an dem Ihre Erfolge entstehen. Bei MindMeister haben schöne Designs, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit oberste Priorität. Hier kommt der Fahrplan, der Ihnen und Ihrem Team zu einem perfekten Projektplanung verhilft:

Gemeinsam brainstormen: Jedes Projekt beginnt mit einer Idee. Beginnen Sie mit Ihrer Hauptidee fürs Projekt in der Mitte der Map. Laden Sie Ihr Team zu MindMeister ein und nutzen Sie die smarte Möglichkeit der gemeinsamen Bearbeitung, um Ihre Map nun mit passenden Einfällen aufzufüllen. Das Formatierungs-Menü liefert Ihnen gestalterische Optionen für Schriftarten, Formate, Rahmen und Verbindungslinien. Das hilft Ihrem Team, die wichtigsten Informationen prompt zu finden und schnelle Verbindungen durch visuelle Hinweise herzustellen. Übersicht schaffen: Jetzt, wo Sie eine Map voller Projektideen haben, ist es an der Zeit, die Besten herauszufiltern und Ihr Projekt zu definieren. Grenzen Sie Ihre Ideen ein und bringen Sie diese in eine logische Struktur. In der MindMeister-Mindmap geht das ganz einfach durch Drag & Drop der Themen. Mit dem Layout-Menü können Sie neue Layouts für Ihre Maps festlegen, einschließlich Mindmap, Organigramm und Liste. Ideal, um die vielen Facetten Ihres Projekts auf einer unendlichen Leinwand abzubilden. Aus Ideen werden Taten: Sobald Sie Ihre Ideen organisiert haben und Ihr Projektplan steht, ist die Zeit reif, um Ideen schrittweise umzusetzen. Verwenden Sie die MeisterTask-Integration von MindMeister, um Aufgaben in einer spezialisierten Task-Management-Software zu erstellen. So verwandeln Sie meisterliche Ideen in leicht verfolgbare Aufgaben auf logischen Projekt-Boards im Kanban-Stil in MeisterTask.

Starten Sie jetzt produktivere Projektplanungen!

Ihr erster Projektplan in MindMeister wartet auf Sie! Schaffen Sie damit die Basis, um im kommenden Jahr noch erfolgreichere Projekte abzuwickeln. Über 25 Millionen Benutzer:innen können nicht irren: MindMeister ist das beliebteste Mindmapping-Tool der Welt.

Starten Sie noch heute! Entdecken Sie das MindMeister-Business-Abonnement für Ihr Team: Mit vorgefertigten Projektplanungsvorlagen, speziellen Funktionen wie Benutzergruppen, benutzerdefinierten Team-Domains und Branding-Optionen war es noch nie so einfach, ein Business-Projekt in MindMeister produktiv und einfach zu planen.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.