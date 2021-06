Brüche im Lebenslauf  Worauf Sie achten müssen, beim Recruiting mit untypischen Lebensläufen

Viele Firmen sträuben sich gegen Bewerber mit Knicken im Lebenslauf und sortieren sie lieber aus. Womöglich verpassen sie so eine echte Chance auf loyale und engagierte Mitarbeiter: Recruiting-Tipps aus der Praxis.

Was ist von einem 45-Jährigen zu halten, der sich auf eine Ausbildungsstelle bewirbt? Wie soll man mit der Bewerberin umgehen, die die Marketingstelle möchte, zuletzt aber als Eventmanagerin gearbeitet hat – und gelernte Physiotherapeutin ist?

Viele Chefinnen und Chefs haben bei solchen Bewerbungen ein schlechtes Bauchgefühl: Muss bei jemandem, der mit 45 noch mal von vorn anfängt, nicht einiges schiefgelaufen sein? Warum wechselt jemand so oft die Richtung? Verbergen sich hinter solchen Bewerbungen womöglich illoyale, sprunghafte oder schlicht schwierige Charaktere?

Recruitingexperten plädieren für einen zweiten Blick, Bewerber mit Brüchen in ihrer Vita könnten entscheidende Vorzüge mitbringen, heißt es: Sie seien sich Schwächen und Stärken genauer bewusst, ducken sich bei Konflikten nicht weg, sind in der Lage, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber: Bewahrheitet sich das in der Praxis? Zwei Unternehmer schildern ihre Erfahrungen:

