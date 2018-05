Passende Mitarbeiter finden Diese eine Frage sollten Sie Bewerbern im Vorstellungsgespräch stellen

Verstehen wir uns oder verstehen wir uns nicht? Mit dieser einfachen Frage erfahren Sie, ob ein Bewerber wirklich zu Ihrem Unternehmen passt.

Der Lebenslauf liest sich super, das Anschreiben hat überzeugt, fachlich scheint alles zu stimmen: Jetzt sitzt der Bewerber bei Ihnen im Vorstellungsgespräch (auf das Sie sich als Arbeitgeber natürlich auch vorbereitet haben). Und der erste Eindruck ist gut. Aber passt der Kandidat mit seiner Persönlichkeit und seinen eigenen Zielen wirklich zu Ihnen und Ihrem Team?

Mit Standardfragen wie „Warum sollten wir uns für Sie entscheiden?“ oder „Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“ werden Sie das vermutlich nicht herausfinden.

Stephanie Luftensteiner, Senior-Recruiterin bei Adidas, hat in einem Interview mit dem Business Insider verraten, mit welcher einfachen Frage sie besonders viel über Bewerber erfährt: Was müsste passieren, damit Sie den Schritt zu uns bereuen?

Warum diese Frage so aussagekräftig ist

„Die Antwort auf diese Frage verrät so viel über die Motivation des Bewerbers“, so die Recruiterin gegenüber dem Business Insider. Würde jemand sagen, er wäre unzufrieden, wenn er sich mit dem Team nicht versteht, dann deute das auf einen teamorientierten Bewerber hin. Würde jemand den Schritt zum Unternehmen bereuen, weil er nicht befördert wurde, dann wüsste sie, dass der Bewerber karriereorientiert ist.

Eine richtige oder falsche Antwort gibt es auf die Frage nicht. Doch zu wissen, was den neuen Mitarbeiter unglücklich machen würde, wird Ihnen bei der Auswahl helfen. Denn Sie können am besten einschätzen, ob Sie die Erwartungen des Bewerbers erfüllen können – oder ob in Ihrem Team ganz anders gearbeitet wird.

