Wenn Unternehmer Peter Keiner heute eine Stelle ausschreibt, bekommt er keine Bewerbungen mehr. „In der IT war der Bedarf an Fachkräften schon immer sehr hoch, und der Markt wird immer umkämpfter. Es ist aktuell wirklich ein Haifischbecken“, sagt er. Keiner ist geschäftsführender Gesellschafter des SAP-Beratungsunternehmens Advades aus dem hessischen Herborn. Mit seinem 15-köpfigen Team berät er Unternehmen, wie sie digitale Prozesse in ihren Unternehmen einführen können.

Seit er 2002 Advades gründete, kann er beobachten, wie sich der Arbeitsmarkt wandelt. „Es läuft nicht mehr wie vor zehn Jahren, als wir eine Anzeige geschaltet haben, und dann kamen fünf Bewerbungen rein, aus denen wir die Besten raussuchen konnten“, erzählt er. „Deswegen mussten wir uns nach Alternativen umschauen.“

Er entschied sich für einen ganz neuen Weg: Statt auf Bewerbungen zu warten, bewirbt sich Advades selbst bei möglichen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Oktober 2021 legte Keiner mit seiner Marketingmanagerin Damaris Aurand ein Profil auf der Jobplattform Get in IT (get-in-it.de) an, auf der Arbeitgeber IT-Nachwuchskräfte finden können.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen