Wen begrüßt man in einer größeren Runde zuerst? Wann darf man in einem Meeting ans Handy gehen? Ist es peinlich, beim Geschäftsessen die Salatdekoration mitzuessen? Testen Sie Ihr Wissen im Business-Knigge-Quiz.

Gute Manieren sind in der Geschäftswelt wichtig – aber was angemessen ist und was total daneben, liegt nicht immer auf der Hand. Wann muss man Geschäftspartner mit ihrem Doktortitel ansprechen? In welchen Situationen ist Telefonieren erlaubt und wann unangebracht? Wie spreche ich Mitarbeiter, die ich eigentlich duze, im Beisein von Kunden an?

Kennen Sie die Fettnäpfchen der Geschäftslebens? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Business-Knigge-Quiz.

Anzeige