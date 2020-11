Entscheiden unter Druck  8 Tipps für kluge Entscheidungen in Krisenzeiten

Von Entlassungen über Kurzarbeit bis zum Strategiewechsel: Wie Sie schwere Entscheidungen treffen und diese souverän kommunizieren.

Muss ich mich von Mitarbeitern trennen? Soll ich jetzt auf ein ganz neues Produkt setzen? Viele Unternehmer müssen aktuell schwierige und ungewohnte Entscheidungen treffen – und fühlen sich dabei unter Druck. Der Managementtrainer und Autor Peter Brandl beschäftigt sich seit Jahren mit Strategien für kluge Entscheidungen. Er war Berufspilot und ist es daher gewohnt, innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen. Seine Tipps für Unternehmer:

1. Akzeptieren Sie, dass Sie falsche Entscheidungen treffen werden

Was kann ich tun, um Fehlentscheidungen zu vermeiden? Wer sich diese Frage stellt, macht laut Brandl bereits einen Fehler. „Wenn ich perfekt sein will, erhöhe ich nur den Druck“, sagt der Managementtrainer. Jeder von uns habe schon mal einmal einen Fehler gemacht und richtige blöde Entscheidungen getroffen. Und sei es nur, den Wohnungsschlüssel zuhause zu vergessen. „Wie viel würden Sie wetten, dass Ihnen so etwas nicht wieder passiert?“, fragt er.

