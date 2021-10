Eine Vision vorstellen, Kunden gewinnen, Geldgeber überzeugen: US-Amerikaner sind Meister im Präsentieren. Was sich von ihnen lernen lässt und wie auch Sie Ihr Publikum mitreißen.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist das Präsentieren eine Schlüsselkompetenz – sei es, um Kapital an Land zu ziehen oder Kunden und Umsatz zu gewinnen. Vielen sind US-Amerikaner dabei ein Vorbild. Es ist zwar ein Klischee, dass jeder Amerikaner gut präsentieren kann, dennoch ist der Stellenwert ein anderer als hierzulande. „Man weiß in den USA, dass eine Präsentation keine lästige Pflicht sein sollte, sondern als Chance wahrzunehmen ist“, sagt Christoph Frehsee. Der Deutsche lebt seit elf Jahren im Silicon Valley und lehrt an der Universität Stanford.

Warum also nicht auch mal im amerikanischen Stil präsentieren? Wenn Sie die folgenden sieben Tipps beachten, ziehen Sie mit der nächsten Präsentation Ihre Zuhörer garantiert in Ihren Bann.

Tipp 1: Überraschen Sie das Publikum gleich am Anfang

Mit dem Anfang steht und fällt fast jede Präsentation. Selbst die Desinteressierten hören dem Redner zumindest bei den ersten Sätzen noch zu. Ihr Einstieg sollte daher originell, vielversprechend und spannend zugleich sein. Widmen Sie deshalb beim Planen Ihrer Präsentation dem Anfang besonders viel Zeit.

