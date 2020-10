Jochen Schweizer  Das Erfolgsgeheimnis des Erlebnisunternehmers

Dem ehemaligen Stuntman Jochen Schweizer ist es gelungen, sich selbst zur Marke zu machen und ein Unternehmen aufzubauen, das über 100 Millionen Euro wert ist. Was treibt ihn an?

Bescheidenheit ist nicht gerade eine Eigenschaft, die Jochen Schweizer ausmacht. Auf dem Parkplatz vor seiner Firma steht ein Helikopter, in der Eingangshalle ein Sportwagen. Gegenüber sind die Regale mit allerlei Merchandising-Artikeln gefüllt: Auf Schlüsselanhängern, Energy-Riegeln, Trinkflaschen, Stirnlampen, Rucksäcken, Büchern und T-Shirts prangen sein Name und sein Konterfei. Auf einem dieser T-Shirts steht der Spruch: „Fear is temporary. Regret is forever“. Angst geht vorbei, Bedauern bleibt.

„Der Spruch ist von mir“, sagt Jochen Schweizer, 63, stolz beim Rundgang durch sein Reich und in Richtung Windkanal, in dem gerade Fallschirmjäger der Bundeswehr ein paar Manöver üben. Jochen Schweizers Firmensitz ist nicht einfach nur ein Firmensitz, sondern die „Jochen Schweizer Arena“: ein 30 Meter hoher Turm, knapp 15 Kilometer südlich von München gelegen, das Logo ist bereits ab der Autobahnausfahrt erkennbar.

