In seinem Buch „Die Kunst der öffentlichen Rede“ gibt Chris Anderson Tipps rund um die Frage „Wie hält man am besten einen Vortrag?“ Der Kurator der TED Talks gibt dafür Einblicke in die Vortrags-Strategien prominenter Sprecher wie beispielsweise Monica Lewinsky und thematisiert unter anderem die passende Kleidung oder den „roten Faden“ in einer Präsentation.