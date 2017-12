Sie suchen einen Weg, um Ihre Vorsätze und Ziele zu erreichen? Probieren Sie doch mal diese einfachen, aber effektiven Schritte aus - sie verhelfen Selfmade-Milliardär Richard Branson zuverlässig zum Erfolg.

Wie oft haben Sie sich schon etwas vorgenommen und am Ende doch nicht erreicht oder umgesetzt? Wenn Ihnen jetzt sofort ein paar Beispiele in den Kopf kommen, gehören Sie zur großen Mehrheit. So gut wie jeder hat sich bereits Dinge vorgenommen und sie am Ende doch nicht verwirklicht. Und sicher fallen auch Ihnen sofort gute Gründe ein, warum Sie es nicht geschafft haben: zu viele wichtige Dinge auf dem Zettel, keine Zeit, der innere Schweinehund – um nur einige Punkte zu nennen.

Doch Sie können etwas tun, damit sich die guten Vorsätze und Ziele nicht nach kurzer Zeit schon in Luft auflösen. Erfolgsunternehmer Richard Branson, der ohne Schulabschluss und ohne familiäres Vermögen mit seinem Plattenlabel Virgin Records und zahlreichen weiteren Firmen zum Milliardär wurde, hat in seinem Blog auf Virgin.com Tipps aufgeschrieben, von denen er schwört, dass sie bei ihm funktionieren.

Anzeige

Das ist sein persönlicher zehn-Schritte-Plan, mit dem auch Sie es schaffen können:

1. Ideen sammeln

Schreiben Sie jede einzelne Idee auf, die Sie haben. Keine Idee ist zu klein und keine zu groß.

2. Ziele zu Papier bringen

Haben Sie immer ein Notizbuch in der Tasche. Sie brauchen einen Ort, an dem Sie Ihre Ziele aufschreiben können. Eine Notiz in Ihrem Smartphone ist zwar besser als nichts, aber auf einem Stück Papier ist es viel einprägsamer und bleibt besser im Gedächtnis.

3. Die perfekte Liste finden

Finden Sie eine Listenmethode, die bei Ihnen funktioniert. Kritzeleien, Stichpunkte, Charts: Was passt am besten zu Ihnen? Bei mir funktioniert eine Kombination aus kurzen Sätzen und kleinen Illustrationen am besten.

4. Ziele auf Tagesziele herunterbrechen

Machen Sie jeden Tag eine Liste mit kleinen, handhabbaren Aufgaben, die Sie vollständig erledigen können. Teilen Sie Ihren Tag in Stücke ein und Sie werden sehen: Sie werden wesentlich mehr schaffen.

5. Erledigtes abhaken

Streichen Sie jede erledigte Aufgabe durch. Es gibt nur wenige Dinge, die zufriedener machen, als eine gut erledigte Arbeit abzuhaken.

+++ Der Newsletter für Unternehmer, die durchstarten wollen. Jetzt kostenlos abonnieren! +++

6. Ziele messbar machen

Machen Sie Ihre Ziele messbar, damit Sie wissen, ob Ihre Pläne funktionieren. Es macht keinen Sinn, sich Ziele zu setzen, wenn Sie nicht wissen, ob Sie sie jemals erreichen werden.

7. Langfristige Ziele setzen

Setzen Sie sich weit entfernte, ausgefallene Ziele. Vorsätze sollten nicht nur kurzfristig erfüllbar sein. Was wollen Sie in fünf Jahren erreicht haben? Und was in 50 Jahren?

8. Persönliche und berufliche Ziele mischen

Schreiben Sie auch persönliche Ziele auf Ihre Liste, nicht nur berufliche. Denn es gibt keine wirkliche Trennung zwischen Arbeit und Leben, es ist beides schlicht und ergreifend das Leben. Dasselbe gilt für Listen.

9. Ziele öffentlich machen

Teilen Sie Ihre Ziele mit anderen. So können Sie sich gegenseitig weiter motivieren und zur Verantwortung ziehen. Aber denken Sie immer daran: Am Ende tun Sie es für sich selbst.

10. Erfolge feiern und weitermachen

Feiern Sie Ihre Erfolge – und machen Sie sich dann neue Listen mit neuen Zielen. Diesen Kreislauf sollten Sie selbst dann beibehalten, wenn sie mehr und mehr Fortschritte machen. Ich habe Kisten über Kisten mit alten Notizbüchern, gefüllt mit alten Listen. Und ich bin eifrig dabei, immer weitere zu machen.

Der Newsletter für Unternehmer

Sie wollen mit Ihrem Business durchstarten? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter mit genialen Tipps, Denkanstößen und erprobten Strategien, die Unternehmer und Selbstständige nach vorn bringen.

Unsere Themen:

Mitarbeiterführung ✩ Produktivität ✩ Recht + Steuern

Kundengewinnung ✩ Selbstmanagement ✩ Motivation

Jeden Morgen in Ihrem Postfach – jetzt kostenlos anmelden!