🚀MEINE PLANUNGS-METHODE (Gleich für später speichern!) Zurück aus dem Urlaub zu sein fühlt sich an wie ein kleiner Neubeginn. Das Business muss erstmal wieder angeschoben werden. DIE Gelegenheit, die nächsten Monate zu planen – damit aus Zielen Resultate werden!😎 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➤ STEP 1: Aktuelle Stressfaktoren & Fragen im Kopf aufschreiben ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➤ STEP 2: Leitbild formulieren, wie dein Leben in den nächsten Monaten aussehen soll ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➤ STEP 3: Was ist dein langfristiges Ziel in deinen Lebensbereichen? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➤ STEP 4: Was ist JETZT essentiell um dein langfristiges Ziel erreichen zu können? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➤ STEP 5: Eine To Do Liste anlegen und gewichten. was als erstes gemacht werden muss. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➤ STEP 6: Zeit für die Aufgaben & Deadlines im Kalender festhalten. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Pro Tipp mit dazu: Halte dir genügend Zeit frei, damit du nicht in Stress gerätst. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung.🙈 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❓Hast du schon einen Plan für deine nächsten Monate? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Happy Planning! Lisa ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #projekteplanen #selbständig #solopreneurin #unternehmerin #designerin #grafikdesign #logodesign #webdesign #smallbusiness #takeoffday