Weisheiten auf Twitter Die echten Lebensweisheiten des falschen Warren Buffett

Seit ein paar Tagen tauchen überall auf Twitter Erfolgstipps und Lebensweisheiten auf – angeblich von Finanz-Guru Warren Buffett. Der Twitter-Account ist gefälscht – die Sprüche aber sind großartig.

Manche Fälschungen sind besser als das Original. Warren Buffett, der drittreichste Mann der Welt, ist auf Twitter bisher nicht groß aufgefallen. Sein letzter Tweet ist von 2016. Doch seit Montagmorgen ist der Finanz-Guru auf Twitter omnipräsent. Kaum eine Timeline, in der keine Weisheiten unter seinem Namen auftauchen.

Alles begann am Sonnabend mit einem Ratschlag an alle jungen Leute:

Anzeige

Advice for the all the young people:

1 read and write more

2 stay healthy and fit

3 networking is about giving

4 practice public speaking

5 stay teachable

6 find a mentor

7 keep in touch with friends

8 you are not your job

9 know when to leave

10 don’t spend what you don’t have — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 25. August 2018

1. Lies und schreibe mehr

2. Bleib gesund und fit

3. Beim Netzwerken geht es darum zu geben

4. Übe, öffentlich zu sprechen

5. Bleibe lernwillig

6. Finde einen Mentor

7. Bleib in Kontakt mit deinen Freunden

8. Du bist nicht dein Job

9. Wisse, wann du gehen musst

10. Gibt nicht aus, was du nicht hast

Seither wurden von dem Account @warrenbuffet99 mehr als 50 Lebensweisheits- und Motivations-Tweets versendet, die teilweise über 100.000 Mal retweetet wurden und hundertausende Likes bekommen haben. Nur: Der echte Warren Buffett schreibt sich mit zwei „t“ und ein Sprecher des Milliardärs hat inzwischen bestätigt, dass es sich um einen Fake-Account handelt.

Dennoch: Die Ratschläge sind gut. Unsere Auswahl:

The smartest people I know: 1 Don’t get easily offended

2 Read more than they talk

3 Enjoy intelligent discourse

4 Quickly admit when they’re wrong

5 Comfortable changing their opinion

6 Surround themselves w/ intelligence

7 Seek to understand every perspective on a topic — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 26. August 2018

Die klügsten Leute, die ich kenne

1. sind nicht leicht gekränkt

2. lesen mehr als sie reden

3. genießen intellektuelle Reden

4. geben schnell zu, wenn sie sich geirrt haben

5. haben kein Problem damit, ihre Meinung zu ändern

6. umgeben sich mit intelligenten Leuten

7. versuchen jede Perspektive auf ein Thema zu verstehen

Stop being impressed by money, fame & status. Instead, be impressed by those who treat other human beings well, in both good times & bad. — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 27. August 2018

Hör auf, dich von Geld, Ruhm und Status beeindrucken zu lassen. Stattdessen lass dich von jenen beeindrucken, die andere Menschen gut behandeln, in guten und in schlechten Zeiten.

Steps to change your life: 1 Stop complaining and appreciate how lucky you are every day.

2 Embrace being alone and reinvent yourself in the process.

3 Say goodbye to the people that don’t bring positive energy into your life.

4 Commit to the goals you set and never look back. — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 27. August 2018

Wege, um dein Leben zu ändern

1. Hör auf, dich zu beschweren und schätze es, wie glücklich du jeden Tag bist

2. Lerne das Alleinsein zu schätzen und gib deinem Leben in diesem Prozess einen neuen Sinn

3. Verabschiede dich von Leuten, die keine positive Energie in dein Leben bringen

4. Nimm die Ziele ernst, die du dir gesetzt hast, und schaue niemals zurück

Think of all the things that are possible when you wake up. Don’t think of who offended you, who betrayed you, who took you for granted & what didn’t work out. Such things are bound to happen in life. Instead, think to yourself „I’m alive, I’m breathing, anything is possible!“ — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 27. August 2018

Denke nach dem Aufwachen an alle Dinge, die möglich sind. Denke nicht daran, wer dich gekränkt hat, wer dich betrogen hat, wer dich nicht wertschätzt und was nicht funktioniert hat. Solche Dinge passieren im Leben. Sage dir stattdessen: „Ich bin am Leben, ich atme, alles ist möglich!

10 success tips: 1 Stop talking so much.

2 Read more.

3 Patience is a virtue.

4 Smart grind always pays off.

5 Eat healthy, do cardio.

6 Stay away from toxic people.

7 Giving is better than receiving.

8 Clean up your room.

9 Keep your day organized.

10 Don’t waste time or money. — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 27. August 2018

10 Erfolgstipps

1. Rede nicht so viel

2. Lies mehr

3. Geduld ist eine Tugend

4. Kluge Strebsamkeit zahlt sich immer aus

5. Iss gesund und mach Ausdauertraining

6. Halte dich von toxischen Menschen fern

7. Geben ist besser als Nehmen

8. Halte dein Zimmer sauber

9. Strukturiere deinen Tag

10. Verschwende weder Zeit noch Geld

If you expect your happiness to come from anyone or anything, you will always be disappointed. — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 28. August 2018

Wenn du glaubst, dass dich jemand oder etwas glücklich machen wird, dann wirst du immer enttäuscht sein.

Don’t be fooled by social media.

No one is posting their failures. — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 27. August 2018

Lass dich nicht von Social Media beeindrucken. Niemand postet seine Niederlagen.

Zum Thema Führen

The bosses we remember:

1 provided safe space to grow

2 opened career doors

3 defended us when we needed it

4 recognized and rewarded us

5 developed us as leaders

6 inspired us to stretch higher

7 led by example

8 told us our worked mattered

9 forgave us when mistakes were made — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 27. August 2018

Chefs, an die wir uns erinnern

1. gaben Raum, um zu wachsen

2. öffneten Karrieretüren

3. verteidigten uns, wenn es nötig war

4. wertschätzten und belohnten uns

5. entwickelten uns zu Führungskräften

6. inspirierten uns dazu, nach mehr zu streben

7. gingen mit gutem Beispiel voran

8. sagten uns, dass unsere Arbeit wichtig ist

9. verziehen uns Fehler

Leadership is not about:

1 you

2 money

3 title

4 fame

5 org chart

6 telling people what to do

7 authority Leadership is service to others. — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 27. August 2018



Beim Führen geht es nicht

1. um dich

2. um Geld

3. um den Titel

4. um Ruhm

5. um das Organigramm

6. darum, Leuten zu sagen, was sie machen sollen

7. um Autorität

Führen bedeutet, anderen zu dienen.

Asking for feedback isn’t a sign of weakness. It’s a sign that you have the strength to take criticism—and you’re motivated to keep getting better. — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 27. August 2018

Nach Feedback zu fragen, ist kein Zeichen der Schwäche. Es ist ein Zeichen dafür, dass du stark genug bist, Kritik anzunehmen, und motiviert bist, immer besser zu werden.