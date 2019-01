Unternehmer sollten Brückentage in ihre Betriebsplanung mit einbeziehen. Das sind die Tage, an denen Sie 2019 je nach Branche keine wichtigen Termine planen oder eine Urlaubssperre verhängen sollten.

Es gibt Tage, da werden Sie 2019 kaum einen Geschäftspartner erreichen und wenn Sie zu einem Event einladen, wird Ihre Zielgruppe sehr wahrscheinlich etwas anderes vorhaben: Die Rede ist von den Brückentagen, von denen es 2019 einige gibt. Mehrere Feiertage fallen 2019 auf einen Dienstag oder Donnerstag.

Brückentage sind eigentlich ein ganz normale Arbeitstage – dennoch bleiben an diesen Tagen viele Büros leer, Schulen und Kitas haben oft geschlossen. Viele Arbeitnehmer nutzen die Möglichkeit, mit Einsatz eines Urlaubstags gleich vier arbeitsfreie Tage am Stück zu genießen.

Anzeige

Unternehmer sollten diese Tage unbedingt in ihre Betriebsplanung mit einbeziehen. 2019 bietet es sich beispielsweise an, für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr Betriebsferien zu planen. Produktionsbetriebe können Brückentage für Reparatur- und Wartungsarbeiten nutzen, weil es sich vor allem bei komplexen Produktionsanlagen oft nicht lohnt, die Produktion für einen Brückentag hochzufahren. Händler hingegen sollten an diesen Tagen mit mehr Kunden als sonst rechnen, denn viele Arbeitnehmer nutzen Brückentage zum Shoppen. Auch für die Tourismusbranche versprechen Brückentage mehr Umsatz. Wer in diesen Branchen als Unternehmer tätig ist, sollte aufpassen, dass er nicht versehentlich der halben Belegschaft den Brückentag frei gibt. Lesen Sie hier, was gilt, wenn es sich Mitarbeiter um Brückentage streiten.

Andererseits bieten Brückentage auch für Unternehmer die Möglichkeit, mal Urlaub zu machen – an diesen Tagen passiert in vielen Branchen erfahrungsgemäß nur wenig, so dass die Anwesenheit des Chefs da verzichtbarer ist als an anderen Tagen, wo das Geschäft brummt.

Überblick über die Brückentage 2019

Im Mai 2019 gibt es keinen echten Brückentag. Da der 1. Mai 2019 aber auf einen Mittwoch fällt, dürften in der Woche vom 29. April bis zum 3. Mai 2019 die Büros leerer sein als üblich, denn mit nur zwei Urlaubstagen können Arbeitnehmer fünf Tage am Stück freimachen.

die Büros leerer sein als üblich, denn mit nur zwei Urlaubstagen können Arbeitnehmer fünf Tage am Stück freimachen. Den ersten Brückentag gibt es 2019 im Juni: Am 30. Mai, einem Donnerstag, ist Christi Himmelfahrt. Der 1. Juni 2019 ist damit in allen Bundesländern Brückentag.

ist damit in allen Bundesländern Brückentag. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am 19. Juni Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Er fällt ebenfalls auf einen Donnerstag; damit ist dort der 20. Juni 2019 ein Brückentag.

ein Brückentag. Am 15. August wird in großen Teilen Bayerns und im Saarland Mariä Himmelfahrt gefeiert. Der Freitag danach, der 16. August 2019, ist damit dort Brückentag.

ist damit dort Brückentag. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt 2019 auf einen Donnerstag. Damit ist der 4. Oktober 2019 in ganz Deutschland Brückentag.

in ganz Deutschland Brückentag. Der Reformationstag, der im vergangenen Jahr in einigen Bundesländern neu als Feiertag eingeführt wurde, fällt 2019 auf einen Donnerstag. Damit ist der 1. November 2019 in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen Brückentag.

in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen Brückentag. Zwischen Weihnachten und Neujahr dürfte 2019 überall tote Hose sein: Der 23. Dezember 2019, ein Montag, ist in allen Unternehmen Brückentag, die ihren Mitarbeitern an Heiligabend frei geben. (Lesen Sie dazu auch unseren Artikel: „Müssen Angestellte für Heiligabend und Silvester Urlaub einreichen?“) Der 27. Dezember 2019, ein Freitag, ist in ganz Deutschland Brückentag. Und schließlich ist auch der 31. Dezember 2019, wiederum ein Montag, in all jenen Unternehmen Brückentag, die ihren Mitarbeitern an Silvester freigeben.