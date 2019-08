Brückentage 2020 Diese Tage sollten Sie 2020 auf dem Schirm haben

Gähnende Leere im Betrieb, obwohl wichtige Deadlines anstehen? Mitarbeiter streiten um verlängerte Wochenenden? Um das zu verhindern, sollten Unternehmer diese Brückentage 2020 früh im Blick haben.

Haben Sie ein Firmenevent am 22. Mai 2020 geplant? Dann sollten Sie sich auf einige Absagen einstellen. Denn am 21. Mai ist Christi Himmelfahrt – und viele Mitarbeiter dürften am Freitag Urlaub nehmen wollen, um vier freie Tage am Stück zu genießen.

Brückentage sind praktisch für Mitarbeiter, weil sie für verlängerte Wochenenden nur einen Urlaubstag brauchen (Mehr dazu: Was gilt, wenn sich Mitarbeiter um Brückentage streiten). Und auch für Chefs können diese Tage die Chance bieten, selbst Urlaub zu nehmen oder Aufgaben abzuhaken, für die sonst die Zeit fehlt.

Dennoch sind Brückentage für Arbeitgeber oft eher Fluch als Segen: Viele Mitarbeiter bleiben zu Hause, Geschäftspartner sind schwerer zu erreichen und anstelle der erhofften Antworten auf wichtige E-Mails jagt eine Abwesenheitsnotiz die nächste. Unternehmer, für die diese Tage ein Graus sind, können sich freuen: 2020 hat weniger Brückentage als 2019, denn die Hälfte aller deutschen Feiertage fällt im nächsten Jahr auf einen Wochenendtag.

Für manche Branchen können sich Brückentage wirtschaftlich lohnen: Viele Menschen besuchen Freizeitparks, schlendern durch Geschäfte oder unternehmen einen Kurztrip. Händler und Unternehmer in der Tourismusbranche können sich also auf mehr Gäste und Kundschaft freuen. Damit der Betrieb dem Andrang gewachsen ist, können Arbeitgeber in einigen Branchen daher Urlaubssperren verhängen.

Überblick über die Brückentage 2020

Das Jahr beginnt mit keinem echten Brückentag, aber dennoch sollten Arbeitgeber gleich Anfang 2020 auf Ausfälle gefasst sein, denn: Wenn Mitarbeiter den 2. und 3. Januar 2020 freinehmen, haben sie ganze fünf Tage am Stück Urlaub, da der 1. Januar 2020 auf einen Mittwoch fällt. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist außerdem der Montag, der 6. Januar 2020, ein gesetzlicher Feiertag.

