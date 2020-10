Chats in der Kundenkommunikation  Wie Chats helfen, den Umsatz zu steigern

Unternehmer André Bacher nutzt einen Chat in der Kundenkommunikation – und treibt so sein Geschäft voran. Ein Praxisbeispiel plus Leitfaden, wie Sie die richtige Chatlösung finden.

Zu unpersönlich, zu kompliziert, zu ­teuer – André Bacher, 43, fallen viele Gründe ein, warum er sich lange gegen einen Chat zur Kundenkommunikation auf seiner Website Kartenmacher.ch sträubte. Der Unternehmer betreibt in Schachen in der Schweiz eine Online-Druckerei mit 18 Mitarbeitern. Über die Website lassen sich zu feierlichen Anlässen wie Geburtstagen und Hochzeiten individuelle Karten gestalten, die in der Firma gedruckt und verschickt werden.

Trotz seiner Zweifel beschloss Bacher, es auszuprobieren. Ende 2019 installierte der Unternehmer probeweise ein Chat-Programm auf der Homepage, in das Kunden Fragen tippen und schnell eine Antwort bekommen können. Und siehe da: Keines seiner Bedenken hat sich bewahrheitet. Im Gegenteil. Der positive Effekt überrascht ihn heute noch: „Die Kundenanfragen sind enorm gestiegen, auch beim Umsatz haben wir zugelegt.“

Sie wollen weiterlesen? Dann testen Sie impulse jetzt 30 Tage kostenlos Profitieren Sie von unserem Netzwerk und Know-how für Unternehmer Ihre Vorteile: impulse Plus: voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de

voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de impulse Magazin: das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format

das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format impulse hören: ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format

ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format Leserkonferenzen: Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe

Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe Newsletter für Unternehmer: Tipps, Erfolgsrezepte und Denkanstöße per E-Mail impulse 30 Tage kostenlos testen Testen ohne Risiko: Die Testphase endet nach 30 Tagen automatisch. Damit Sie alle Vorteile Ihres kostenlosen 30-Tage-Tests in vollem Umfang nutzen können, werden wir Ihnen während des Test-Zeitraums per E-Mail Informationen zusenden. Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier einloggen