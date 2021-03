eleVation Digital Days: Deine Business-Vision für 2021

Der digitale Wandel schreitet schneller denn je voran. New Work, New Industry, New Everything? Auf den eleVation Digital Days geben renommierte Speaker und Deep Dives Antworten auf die wichtigen Fragen und zeigen dir die Chancen für dein Business.

Wenn der Mensch sich nie getraut hätte, Neues auszuprobieren und seine Erfahrungen mit anderen zu teilen, würden wir wohl heute noch in Höhlen wohnen. In einer Epoche rasanter Veränderung sind die eleVation Digital Days von Vodafone Business eine virtuelle Heimat für den Austausch zu Themen wie Digitalisierung, New Work und nachhaltiger Zukunft. Inspiration und hilfreiche Tipps für Ihr Business finden Sie auf dem global stattfindenden Event vom 27. bis 29. April beim Austausch mit internationalen Experten, die sich getraut haben, über den Tellerrand hinauszusehen. Deep Dives erlauben spannende Produkt-Insights und richten den Blick auf die Zukunft.

Die Herausforderungen von New Work meistern

New Work ist eines der Schlüsselthemen für 2021 und darüber hinaus. Die neue Arbeitswelt wird mehr sein als nur Homeoffice: Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Work-Life-Balance, Teilhabe der Gemeinschaft, Vernetzung und nicht zuletzt Nachhaltigkeit spielen entscheidende Rollen. Das Konzept der New Work entwickelte der Philosoph Frithjof Bergmann schon in den 1970er Jahren. Klassische Arbeitsstrukturen betrachtete er als überholt. Strikte Hierarchien? Beengte Zeitstrukturen? Weg damit. Agile Arbeitsansätze sollen Einzug halten, die Mitarbeitern mehr Freiräume lassen und schließlich auch den Unternehmen starke Vorteile bringen.

Aber welchen Einfluss haben flexible Modelle auf unser Business und wie machen wir uns „future ready“? Welche Tools und Denkweisen erleichtern uns die Arbeit auf Distanz? Wobei ist noch persönliche Anwesenheit unverzichtbar? Und wie gelingt es uns, Arbeit ganz neu ins Leben zu integrieren? New Work ist eines der Kernthemen der eleVation Digital Days. Geballte Fachkenntnis gibt hier Antworten auf die drängendsten Fragen.



eleVation Digital Days: Wegweiser im Wandel

Holen Sie sich Wissen, um die neue Zeit mitzugestalten. Die eleVation Digital Days sind eine virtuelle Plattform für die wichtigsten Zukunftsthemen – nicht nur der Tech- und Digitalbranche.

Tech-Trends: Der richtige Einsatz von Technologie bringt den entscheidenden Wettbewerbsvorsprung. Neue Technologien, Trends und Entwicklungen sind kritische Faktoren für strategische Unternehmensentscheidungen. Was sind die großen Technologie-Trends? Welche beschleunigen die Wirtschaft? Welchen Einfluss hat Technologie auf Ihr Business?

New Industry: 5G, IoT und Cloudlösungen sind Enabler neuer Geschäftsmodelle. Spannende neue Geschäftsfelder werden durch zukunftsweisende Schlüsseltechnologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und VR sowie AR geprägt und entwickelt. Gemeinsam wagen wir einen Blick in die Zukunft.

Shaping the New Normal: Auch abseits von Corona werden unerwartete Veränderungen Unternehmen jeglicher Art immer wieder auf den Prüfstand stellen. Es wird wichtiger, digitale und alternative Ansätze zu berücksichtigen, um effektive Lösungen zu schaffen. Die eleVation Digital Days nehmen Sie mit auf diese Reise. Experten erklären, was das für Sie bedeutet und welchen Nutzen Sie daraus ziehen.

Stimmen für die neue Zeit

Zu den bislang bestätigten Speakern zählt Philipp Westermeyer (Founder), der mit den Online Marketing Rockstars (OMR) jährlich das OMR-Festival – eine der wichtigsten Konferenzen zu digitalen Entwicklungen in Europa – ausrichtet. Verena Pausder (Vorständin) sorgt unter anderem mit ihrem Projekt Digitale Bildung für Alle e. V. dafür, dass Barrieren für die Digitalisierung aus dem Weg geräumt werden. Weiterhin sprechen Dr. Teo Pham (Gründer, Keynotespeaker, Blogger, Podcaster) von Digital IQ, Dr. Julia Shaw (Bestsellerautorin und Psychologin) von der UCL und Prof. Clemens Fuest, Präsident des Ifo Instituts. Weitere internationale Top-Speaker folgen.

Was bieten die eleVation Digital Days?

Drei Tage mit drei virtuellen Bühnen, 50 Deep Dives und mehr als 100 Speakern und Gästen – das sind die eleVation Digital Days. Das internationale Event findet online vom 27. bis 29. April statt. Nach der kostenlosen Anmeldung können Sie an allen Formaten teilnehmen:

Vorträge von Persönlichkeiten der Tech- und Digital-Branche aus Deutschland, Europa, Asien, den USA und der ganzen Welt mit Fokus auf Zukunftsthemen und die Begleitung auf dem Weg der digitalen Transformation.

Inspire Talks und Live-Schaltungen rund um den Globus eröffnen neue Perspektiven auf die Business-Themen unserer Zeit.

Produkt-Deep-Dives, bei denen du dich mit Experten zu Vodafone-Produktlösungen für Unternehmen austauschen kannst.

Tech-Talks mit interessanten Einblicken in zukunftsweisende digitale Technologien wie beispielsweise 5G und IoT.

Mit den eleVation Digital Days 2021 bekommen Sie für Ihr Business wertvolle Impulse rund um neue Arbeitsweisen, Digitalisierung und Tech-Trends. Die Anmeldung erfolgt ganz einfach online und ist kostenfrei.

