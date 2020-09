Zu den Personen

Das Familienunternehmen Goldbeck feierte 2019 sein 50-jähriges Jubiläum – in zweiter Generation. Der Ingenieur Ortwin Goldbeck gründete das Bauunternehmen 1969. Die Nachfolge traten 2007 der älteste Sohn Jörg-Uwe und der jüngste Sohn Jan-Hendrik an. Der zweitälteste Sohn Joachim gründete Tochterfirmen in der Solarbranche und ist nun Geschäftsführer bei der international tätigen Goldbeck Solar GmbH.