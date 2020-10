Hierarchiefrei arbeiten  Der Chef schafft sich ab

Als Geschäftsführer das Sagen haben: Das ist für ­Stephan Heiler ein überholtes Modell. Wie der Unternehmer in seinem Familienunternehmen Hierarchien auflöste – und damit sich selbst entmachtete.

Im April 2020 hätte Stephan Heiler fast das getan, was der Unternehmer nie wieder tun wollte: Als Geschäftsführer allein eine Entscheidung für seine ­Firma treffen.

Es war das Team, das zu Beginn der Coronakrise einen Beschluss von ihm forderte: Kurz­arbeit – ja oder nein? Eine typische Chefentscheidung. Und doch mahnte ihn eine Kollegin, Kurzarbeit nicht von oben anzuordnen. Denn damit hätte er das System ins Wanken gebracht, an dem er und seine Kollegen jahrelang gearbeitet hatten.

Seine letzte diktatorische Entscheidung als Chef, so nennt er es, hat Stephan Heiler Anfang 2014 getroffen. Sie bestand darin, gemeinsam mit seinen rund 55 Mitarbeitern das Unter­nehmen, die Alois Heiler GmbH, radikal umzukrempeln: Hierarchieebenen aufzulösen, Führungspositionen abzuschaffen, eine Struktur zu entwickeln, in der jeder eigenverantwortlich arbeitet und entscheidet, ohne sich den ­Segen von oben holen zu müssen. Egal, ob ­Student, Monteur oder Marketingfachfrau mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. Was es nicht mehr geben sollte: einen Chef, der allein entscheidet und anweist.

Heilers Plan stößt auf Skepsis

Ein Vorhaben, das nach purem Chaos klingt. Und mit dem die Skeptiker, darunter fast die ­gesamte Führungsriege der Firma, das Ende des Familienunternehmens nahen sahen. Heilers Vater Alois hatte den Betrieb aufgebaut, bis Ende 2011 hatte der Senior das Sagen. Unter ihm wuchsen die Umsätze stetig, die Firma war mit 80 Mitarbeitern groß wie nie zuvor. Und dann kam der Sohn und wollte alles anders machen.

