impulse-Podcast Schettler Wie eine Gästeorganisations-Firma sich in der Krise neu erfunden hat

In der Krise brach Marcel Schettler ein Großteil seiner Aufträge weg. Wie der Geschäftsführer eine Chance nutzte und so Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen konnte, erzählt er im impulse-Podcast.

Als Anfang März die Reisemesse ITB in Berlin wegen Corona abgesagt wurde, begann für Marcel Schettler die Krise. In kurzer Zeit verlor der Wuppertaler Unternehmer fast alle Aufträge. Normalerweise kümmert sich seine Firma Guest-One um das Gästemanagement bei Veranstaltungen. Ein Kunde war beispielsweise die Hamburger Elbphilharmonie – vor Corona.

Seit Mitte März fallen alle größeren Events aus, Schettler musste seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Doch in der Krise ergab sich eine neue Chance: Das Know-how und die Software von Guest-One wird nun dazu genutzt, virtuelle Vertreterversammlungen für Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Verbände zu veranstalten. Wie es dazu kam, erzählt Marcel Schettler in der neuen Folge des impulse-Podcasts „Jetzt erst recht!“

Das ganze Gespräch hören Sie hier:

Im neuen impulse-Podcast „Jetzt erst recht!“ erzählen Unternehmer, wie sie der Corona-Krise trotzen und sich, ihre Firma und ihr Team völlig neu aufstellen. Die Gespräche mit impulse-Herausgeber Nikolaus Förster machen Mut, diese Krise als Chance zu nutzen.