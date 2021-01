In nur 5 Tagen zum innovativen Produkt - so geht's

Innerhalb einer Woche entwickelte der Sanitärhersteller Tece eine innovative Dusche. Das Praxisbeispiel zeigt, wie jeder Mittelständler Googles Design-Sprint-Methode erfolgreich nutzen kann.

Wer in der Datenbank des ­Patentamts nach dem Sanitär-Spezialisten Tece GmbH sucht, bekommt nicht das Gefühl, dass die Firma Unterstützung bei Innovationen bräuchte. Seit 1990 hat das Unternehmen mit 1700 Mitarbeitern 114 Patente angemeldet. Ganz schön erfinderisch.

Trotzdem holte sich die Firma aus dem ­westfälischen Emsdetten 2019 Hilfe beim Beratungsunternehmen Playframe. „Unsere Know-how-Träger sind in der Vergangenheit immer wieder in einen Daniel-Düsentrieb-Modus verfallen und haben versucht, Lösungen allein zu erarbeiten“, sagt Tece-Geschäftsführer Michael Freitag. Das hatte zwar immer zu erfolgreichen Erfindungen geführt. In Zukunft sollten aber Mitarbeiter aus allen Abteilungen die Chance haben, an einer Neuentwicklung mitzuarbeiten – mithilfe eines Design Sprints.

Sie wollen weiterlesen? Dann testen Sie impulse jetzt 30 Tage kostenlos Profitieren Sie von unserem Netzwerk und Know-how für Unternehmer Ihre Vorteile: impulse Plus: voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de

voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de impulse Magazin: das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format

das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format impulse hören: ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format

ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format Leserkonferenzen: Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe

Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe Newsletter für Unternehmer: Tipps, Erfolgsrezepte und Denkanstöße per E-Mail impulse 30 Tage kostenlos testen Testen ohne Risiko: Die Testphase endet nach 30 Tagen automatisch. Damit Sie alle Vorteile Ihres kostenlosen 30-Tage-Tests in vollem Umfang nutzen können, werden wir Ihnen während des Test-Zeitraums per E-Mail Informationen zusenden. Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier einloggen