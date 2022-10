Wie gewinne ich neue Kunden? Diese Frage treibt wohl jeden Unternehmer und jede Unternehmerin irgendwann um. Auch mich beschäftigt sie. Wir sind zwar im Moment gut ausgelastet, aber ich möchte vorbereitet sein auf die Krisen, die uns womöglich noch bevorstehen.

Gerade in meiner Branche, dem Marketing, geht es beim Thema Akquise sofort um SEA, also um Google-Anzeigen, oder Strategien für LinkedIn, um auf sich aufmerksam zu machen. Auch ich habe mich davon anstecken lassen und alles Mögliche ausprobiert. Ich dachte, ich müsste das tun. Ich habe Kurse gemacht und Berater gebucht. Und mich irgendwann gefragt: Warum funktioniert das bei uns eigentlich nicht? Wir haben zum Beispiel keinen einzigen großen, langfristigen Kunden über Online-Werbung gewonnen.

Das ist nicht mein Weg

Mir wurde irgendwann klar: Das ist nicht mein Weg. Er passt nicht zu mir – und ehrlich gesagt war ich auch nie richtig überzeugt davon. Ich habe das Gefühl, jeder macht heutzutage irgendwelchen Kram auf LinkedIn. Ich habe darauf keine Lust. Vor einigen Monaten habe ich mich deswegen entschlossen, bei der Akquise eine Rolle rückwärts zu machen und die Sache wieder ganz klassisch anzugehen: mit dem direkten Kontakt mit Menschen – persönlich oder per Telefon.

Meine Assistentin hat mögliche Neukunden recherchiert und in einer Datenbank eingepflegt. Mehrere Hundert Kontakte kamen dabei zusammen. Wir haben priorisiert, wen wir als Erstes anschreiben, und dann Mails verschickt. Mit der ersten, personalisierten Mail möchte ich mich und mein Unternehmen vorstellen. Sie enthielt eine Präsentation, die deutlich macht, wie wir arbeiten und welchen Mehrwert wir bieten: Marketing und Consulting. Dafür habe ich Cases von Kundenprojekten gezeigt, untermauert mit Testimonials zufriedener Kunden, die unsere gute Leistung bestätigen. Was mir wichtig war: Ich wollte schon in dieser Präsentation viele konkrete Tipps und Infos vermitteln, damit die Empfänger gleich einen Mehrwert haben. In der ersten Mail habe ich dann auch direkt ein persönliches Treffen vorgeschlagen, um sich auszutauschen.

Es gibt eine Sehnsucht nach echten Begegnungen

Das Ergebnis war erstaunlich: Wir haben etwa 150 Mails verschickt und 8 von 10 Angeschriebenen haben sich gemeldet – teilweise nach einer freundlich formulierten, automatisierten Follow-up-Mail, wenn nach der ersten Mail keine Antwort kam.

Viele der Interessenten habe ich inzwischen persönlich getroffen. Ich glaube, es gibt wieder eine große Sehnsucht nach echten Begegnungen. Die Menschen wollen mit anderen zusammenkommen, das hat vielen in den vergangenen Corona-Jahren gefehlt. Deswegen ist die Bereitschaft gerade groß.

Ich will mich niemandem aufdrängen

Natürlich hat man bei dieser Form der Akquise ein gewisses Risiko. Nicht nach jedem Treffen geht man mit einem Auftrag nach Hause. Doch ich sehe das entspannt: Ich habe nichts zu verlieren. Ich lerne dabei neue Menschen kennen, hinterlasse eine Spur, baue mein Netzwerk aus. Es geht mir nicht darum, auf Teufel komm raus einen Abschluss zu machen.

Wenn ich nach drei Follow-up-Mails keine Rückmeldung bekommen habe, verabschiede ich mich mit einer vierten Mail und wünsche alles Gute. Ich will mich niemandem aufdrängen und akzeptiere auch ein Nein. Es kam auch schon vor, dass jemand schrieb: Das ist mir zu teuer, wir haben jemanden, der das günstiger macht. Dann denke ich mir: Solche Kunden möchte ich gar nicht.

Der persönliche Austausch ist mein Erfolgsfaktor

Meine zehn wichtigsten Kunden habe ich über persönliche Kontakte, übers Netzwerken und über das Verschicken von Präsentationen gewonnen. Das sind meine Erfolgsfaktoren.

Ich habe diese alte Schule der Akquise einmal von meinen Mentoren gelernt. Und ich merke, dass das der richtige Weg für mich ist, um meinen Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und von meinen Angeboten zu überzeugen.

