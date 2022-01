Manfred Lautenschläger, Mitgründer des Finanzdienstleisters MLP in Heidelberg, erlebte eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Dabei übersah er, dass die Firma nach jahrzehntelangem Wachstum auf eine Krise zusteuerte.

Erfolg macht anfällig, denn man wiegt sich in Sicherheit und verpasst dadurch, den nächsten Schritt zu gehen. Wäre mir diese Erkenntnis früher gekommen, hätte ich einen großen Fehler vermeiden können. Viele Jahre war ich Vorstandsvorsitzender des 1971 von mir mitgegründeten Finanzdienstleisters MLP. Mit unserer Geschäftsidee, Finanzberatung für Akademiker, erlebten wir eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

