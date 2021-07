Droht nach der Coronakrise eine Pleitewelle? Viele befürchten das. Doch wer rechtzeitig handelt, kann die Insolvenz auch für einen Neustart nutzen. Was Sie dafür tun müssen - mit Praxisbeispiel.

Vor fünf Jahren stand Raimund Wolter mit dem Rücken zur Wand: Seine Firma hatte hohe Schulden und drohte in die Zahlungsunfähigkeit zu schlittern. „Ich hatte einen Projektleiter eingestellt, der mehrere Projekte falsch kalkulierte“, sagt der Inhaber und Geschäftsführer von Soetebeer Metallbau aus Adendorf in Niedersachsen. In der Folge kam es zu Verlusten; auch andere Projekte liefen nicht gut. „Es gab kein laufendes Monitoring, das war ein Fehler“, gibt der Maschinenbauingenieur zu.

2001 hatte Raimund Wolter gemeinsam mit seinem Bruder Michael den Familienbetrieb übernommen, der Türen, Fenster und Fassaden aus Metall fertigt. „Unser Unternehmen ist 108 Jahre alt und wurde vom Urgroßvater gegründet“, berichtet er. Als die Brüder die Firma mit knapp 30 Mitarbeitern übernahmen, hatte das Handwerksunternehmen bereits hohe Schulden – und eine hohe Tilgungsrate. Es gab also keine Rücklagen, um Verluste abzufedern.

„Wir haben getilgt, getilgt, getilgt“, erinnert sich Wolter. „Unsere Vorfahren hatten großzügige Sicherheiten gegeben, die Bank war sperrig, und die Mitarbeiter wollten die finanzielle Situation nicht wahrhaben.“ Er beschreibt die Lage von damals als „ständiges Herumlavieren“. 2016 entschlossen sich die beiden Inhaber schließlich, die Reißleine zu ziehen.

Anzeichen für eine drohende Pleite erkennen

Sie wollen weiterlesen? Dann testen Sie impulse jetzt 30 Tage kostenlos impulse 30 Tage kostenlos testen Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen Profitieren Sie von unserem Netzwerk und Know-how für Unternehmer Ihre Vorteile: impulse Plus: voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de

voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de impulse Magazin: das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format

das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format impulse hören: ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format

ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format Leserkonferenzen: Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe

Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe Newsletter für Unternehmer: Tipps, Erfolgsrezepte und Denkanstöße per E-Mail impulse 30 Tage kostenlos testen Damit Sie alle Vorteile Ihres kostenlosen 30-Tage-Tests nutzen können, werden wir Ihnen Informationen per E-Mail zusenden. Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen