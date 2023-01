In jedem Unternehmen werden Werte gelebt, auch wenn es nicht immer bewusst geschieht. Gerade in Krisen setzen sich Unternehmerinnen und Unternehmen stärker mit ihren Werten auseinander: Was macht das Unternehmen im Kern aus? Und wozu gibt es uns eigentlich?

Fragen wie diese beschäftigen Ulrich Hemel schon lange. Er ist Direktor des Weltethos Instituts, einer Forschungs- und Bildungseinrichtung an der Universität Tübingen. Außerdem ist er katholischer Theologe, Unternehmer, Manager und Investor.

In seiner Arbeit setzt er sich damit auseinander, wie sich Werte und Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft fördern lassen. Er sagt: Werte legen fest, welches Verhalten im Unternehmen erwünscht ist – und welches nicht. Sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen, kann deshalb auch dabei helfen, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Seiner Erfahrung nach können Führungskräfte mit den richtigen Fragen schon im Vorstellungsgespräch die Werte von Bewerberinnen und Bewerber herausfinden – und so erfahren, ob es passt.

Podcastfolge mit Ulrich Hemel jetzt anhören

Im Podcast spricht Hemel darüber , was es bedeutet, werteorientiert zu handeln: Wie leben wir Werte? Und wie helfen uns dabei, passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden – und zu halten?

Jetzt hier anhören – oder auf einer Podcastplattform Ihrer Wahl, wie Spotify, Apple Podcasts, Youtube, Amazon Music, Podimo oder Deezer.

Der Jetzt-erst-recht-Podcast

Wie schaffen wir es, in Krisen nach vorne zu schauen und die Zukunft zu gestalten? Im Jetzt-erst-recht-Podcast spricht impulse-Verleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt. Jeden zweiten Montag hören Sie hier eine neue Folge – und überall, wo es Podcasts gibt.