Die Ausgaben eines Unternehmens effizient zu managen kann schwierig sein. Das Geschäftskonto von Qonto, das im Gegensatz zu anderen Konten ein reines Online-Produkt ist, möchte herausstechen: Mit Flexibilität und maßgeschneidertem Ausgabenmanagement.

Qonto hilft deutschen Unternehmen, Ihre Ausgaben digital und effizient unter Kontrolle zu behalten. Dafür kommen mehrere Strategien ins Spiel, die sich flexibel an kleine und mittelständische Unternehmen, sowie an Selbständige, Unternehmer und Start-Ups anpassen.

Verwalten Sie Ausgaben im Team

Sich um Ausgaben zu kümmern, kann ein Vollzeitjob sein. Ein guter Tipp: Finanzen sind schnell verwaltet, wenn das ganze Team mithilft! Geben Sie Ihren Mitarbeitern individuellen Zugang zu Ihrem Geschäftskonto und delegieren Sie Aufgaben – die Kontrolle bleibt in Ihrer Hand!

Jeder Mitarbeiter bekommt dabei einen individuell eingestellten Zugang mit bestimmten Rechten und Zahlungslimits und kann so zum Spesenmanagement und anderen Aufgaben beitragen. Auch Ihr Buchhalter kann einen Lese-Zugriff auf Ihr Geschäftskonto bekommen, sodass er/sie selbstständig Transaktionsexporte erstellen oder Kontoauszüge einsehen kann. So nehmen ihre Buchhaltungsprozesse Fahrt auf!

Sie bezahlen Ihre Rechnungen gern per Überweisung? Lassen Sie Ihr Team Überweisungen im Geschäftskonto vorbereiten, die Sie dann in Form einer Anfrage überprüfen können. Die Überweisung stimmt? Dann müssen Sie nur noch auf Bestätigen klicken – das ist Effizienz im Team! Ihre Mitarbeiter tätigen vor allem Ausgaben im Außendienst oder online? Statten Sie Ihre Teams mit Mastercard Karten aus, sodass Ihre Mitarbeiter eigenständig Ausgaben für Ihr Unternehmen tätigen können. Belege werden einfach digital zu Buchungen hinzugefügt sowie von Qonto beglaubigt und sicher gespeichert. Die Zahlungskarten Ihrer Teammitglieder können Sie jeweils individuell und in Echtzeit einstellen: So legen Sie Abhebungs- und Zahlungslimits fest und ermöglichen Zahlungen im Ausland.

Steuern Sie Ihren Cashflow und behalten Sie den Überblick

Unser Lieblingstool um den Überblick über alle Ausgaben zu behalten? Unterkonten! Richten Sie Unterkonten mit jeweils eigener IBAN ein, um Ausgaben zu trennen, Aktivitäten separat zu verwalten, und Budgets für Ihre Teams zu erstellen.

Mit Unterkonten können Sie selbständig Rücklagen für Ihre Hauptausgaben bilden, indem Sie individuelle Unterkonten für Steuer-, Gehalts- oder Lieferantenzahlungen einrichten. So werden Sie die Rücklagen garantiert nicht ausgegeben.

Ihr Unternehmen teilt sich in verschiedene Geschäftsbereiche auf? Eröffnen Sie ein Konto für jede Aktivität, um einen klaren Überblick zu behalten. Ob Marketing oder Logistik – Ihre Teams bekommen eigene Budgets und Sie behalten einen klaren Überblick über die Ausgaben jeder Abteilung. Da jedes Unterkonto mit einer eigenen IBAN einhergeht, werden Ihre Abonnements und Verträge über die jeweiligen Budgets bezahlt und jede Mitarbeiter-Karte ist mit einem bestimmten Konto verknüpft.

Mehr als 150.000 Unternehmen in Europa nutzen bereits Qonto um die Ausgaben Ihres Unternehmens zu managen. Nutzen Sie jetzt die Chance, Qonto selbst live zu erleben. Mit einem kostenlosen Probemonat finden Sie heraus, ob die Funktionen zu Ihnen passen. Zusätzlich gibt es keine Mindest-Vertragslaufzeit. Starten Sie hier direkt 1 kostenlosen Testmonat und lassen Sie sich von Qonto überzeugen.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.