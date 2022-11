Welche Erwartungen haben wir?

Zu Beginn einer Kooperation sollten sich die Partner die sechs Ws beantworten, rät Conrad Grau, Rechtsanwalt mit dem Spezialgebiet Gesellschaftsrecht: „Wer macht was, wann, wie, womit und wie lange?“ Ein Beispiel: Eine Schreinerei-Inhaberin und ein Architekt wollen zusammen einen Multifunktionstisch entwickeln und gemeinsam vertreiben. „Beantworten sich beide die Frage mit den sechs Ws, ist danach klar, wer welche Leistung erbringt, was dafür nötig ist, wann etwas zu liefern ist und über welche Dauer sich die Kooperation erstreckt“, so Grau. Diese Punkte zu klären sei zentral, damit eine Kooperation die gegenseitigen Erwartungen der Vertragsparteien erfüllt.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen