12 Impulse für mehr Respekt und Wertschätzung im Unternehmen

Klaus Doll

Der Gastautor Klaus Doll ist Inhaber der Klaus Doll Organisationsberatung in Neustadt an der Weinstraße. Er veranstaltet regelmäßig eine zweitägige offene „Werkstatt für Führung und Veränderung“, in der Führungskräfte unter anderem gemeinsam ihre persönliche Ist-Situation in ihrem Unternehmen reflektieren.