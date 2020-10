Sich zurücknehmen  Was Unternehmer wirklich erfolgreich macht

Meist werden Unternehmer als Einzelkämpfer wahrgenommen. Das ist ein Fehler, meint impulse-Verleger Nikolaus Förster: Wer auf Dauer erfolgreich sein will, sollte sich zurücknehmen - und ein starkes Team aufbauen.

Unternehmer sind Kämpfer. Sie sind ständiger Gefahr ausgesetzt, geraten in bedrohliche Situationen, müssen immer wieder Hindernisse überwinden und Rückschläge wegstecken. Es sind Überlebenskünstler – so wie der schiffbrüchige Robinson Crusoe, der 1659 auf eine abgelegene Insel gespült wurde und sich dort jahrzehntelang durchschlug.

Daniel Defoes berühmter Romanheld diente Herausgeber Johannes Gross 1980 in der impulse-Erstausgabe als wichtige Metapher. Ständig kämpfen müssen und auf sich selbst gestellt sein – Robinson Crusoe sei das „Urbild des Selbstständigen“. Auch wenn Unternehmer heute nicht mehr „mit wilden Tieren“ und der „Bösartigkeit der Natur“ kämpften, so handelten sie dennoch „jeden Tag mit einem Umfeld, das ihnen die Arbeit sauer macht“ – in Kämpfen mit Wettbewerbern, Bürokraten, Bankern, Mitarbeitern oder Familienangehörigen.

