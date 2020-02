Die kommenden Monate versprechen turbulent zu werden. Gut vorbereitet zu sein, wird für Unternehmer daher wichtiger denn je. Dies gilt auch für das Thema Finanzierung. Digitale Anbieter sind dabei oftmals eine deutlich unbürokratischere Lösung.

Glaubt man den Prognosen, bringt 2020 keine entscheidende Trendwende für die deutsche Wirtschaft. Nach wie vor sind die internationalen Handelskonflikte, die Digitalisierung, der Strukturwandel und eine Konjunkturabkühlung große Herausforderungen, auf die sich Unternehmen einstellen müssen. Ebenfalls verstärkt auf dem Schirm haben sollten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) das Thema Finanzierung. Denn laut Umfrage der EZB und der Bundesbank „Banking Lending Survey“ hätten die befragten Banken die Kreditrichtlinien, also die internen Richtlinien oder Kriterien einer Bank für die Gewährung von Krediten, im Unternehmensgeschäft im dritten Quartal 2019 zum dritten Mal in Folge verschärft.

Diversifikation der Finanzierung

Daher, und um nicht von einem einzigen Partner abhängig zu sein, sollten Mittelständler sich nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten umschauen. Hier profitieren Unternehmer von der Digitalisierung. So hat sich durch den Wandel die Bandbreite an Finanzierungsmöglichkeiten inzwischen deutlich vergrößert. Online-Anbieter ermöglichen eine neue Art Fremdkapital aufzunehmen – und das bietet Unternehmern und Selbstständigen erhebliche Vorteile. Der Digitalfinanzierer Lendico etwa entscheidet über die Kreditzusage innerhalb von 48 Stunden und damit deutlich schneller als eine klassische Filialbank. Statt viel Zeit mit Formularen und Terminen zu verschwenden, können Mittelständler sich ganz auf ihr Geschäft konzentrieren.

Schnelle Bearbeitung und kompetente Ansprechpartner

So wie der Apotheker Andreas Gerlach, der von Lendico einen Kredit über 300.000 Euro erhielt – ein wichtiger Grundstein für seine beiden Apotheken in Saarbrücken, in denen er 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt. „Lendico hat mich absolut positiv überrascht: Die Bearbeitung ging sehr schnell und ich hatte einen kompetenten Ansprechpartner, der klare Fragen gestellt hat. Und nachdem ich meine Unterlagen eingereicht habe, gab es eine schnelle Entscheidung. So stelle ich mir eine Geschäftsbeziehung vor“, sagt Andreas Gerlach.

Mit dieser Finanzierung konnte der studierte Pharmazeut einen bestehenden Warenkredit ablösen. Ein entscheidender Schritt, um seine Verhandlungsposition gegenüber dem betreffenden Lieferanten zu verbessern – und damit auch die Einkaufskonditionen. So stellt Andreas Gerlach sicher, dass er mit der digitalen Konkurrenz Andreas Gerlach die Medikamente oftmals günstiger anbieten kann, dauerhaft mithalten kann.

Unternehmenswachstum mit Digitalkredit

Eine ähnlich positive Erfahrung machte auch Meltem Özdemir. Die Geschäftsführerin der M.Ö. Gebäudereinigung betreut mit ihren 15 Mitarbeitern sowie mehreren Subunternehmern die Innenflächen von acht Möbelhäusern in Augsburg. Ende 2019 sollte der nächste Schritt erfolgen: die Reinigung von Baustellen. Weil für diese Form der Säuberungsarbeiten jedoch spezielle Maschinen und Werkzeuge benötigt werden, machte sich die gebürtige Türkin auf die Suche nach einer geeigneten Finanzierung. Wichtig war ihr dabei: keine langen Kreditprozesse, sondern ein schneller Zugang zu Liquidität, ohne dass Sicherheiten ihre finanzielle Situation negativ beeinflussen.

Abgeschreckt vom hohen Verwaltungsaufwand und den geforderten Sicherheiten bei traditionellen Kreditgebern, sah sich Meltem Özdemir daher im Internet nach Alternativen um und wurde auf Lendico aufmerksam. „Auf meine Kreditanfrage hat sich ein Kundenbetreuer in kürzester Zeit gemeldet. Und in nur wenigen Tagen war das Geld auf meinem Konto.“ Mit dem Kredit über 75.000 Euro kann sie nun die erforderliche Investition tätigen und das weitere Wachstum ihres Reinigungsunternehmens sichern.

Neue Möglichkeiten dank unkomplizierter Finanzierung

Es wird immer deutlicher: Für den Mittelstand eröffnen moderne Finanzierer wie Lendico neue Möglichkeiten der Kreditaufnahme. Dank eines digitalen Antragsprozesses können sie jederzeit online einen Kredit ab 1,9 Prozent bis zu einer Summe von 450.000 Euro mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren beantragen – ohne dabei an Öffnungszeiten gebunden zu sein. Schließlich sind die aktuellen Themen herausfordernd genug für das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Eine Finanzierung sollte daher so wenig Aufwand wie möglich bedeuten. Weil auch im Jahr 2020 Zeit ein entscheidender Faktor für Unternehmen jeglicher Größe bleiben wird.

