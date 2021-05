Erfolgreiches Business-Management beginnt mit der Wahl der passenden Lösung, mit der sich sämtliche wichtigen Prozesse und Aktivitäten verwalten lassen. Der Softwareentwickler ONLYOFFICE bietet ein Cloud-Office für jedes Team: von einem Startup bis zum großen Enterprise-Unternehmen.

Was braucht man für effiziente Teamarbeit und erfolgreiches Management? Selbstverständlich ein gutes Team – aber auch praktische Apps und Tools sind Grundvoraussetzung für Effizienz und Produktivität. Mit ONLYOFFICE Cloud Service kann jedes Team einen sicheren Online-Workspace organisieren.

Die professionelle Software ist für nahezu alle alltäglichen Aufgaben einsetzbar. Dabei besonders wichtig: Die Suite ist kompatibel mit Microsoft-Office-Formaten. Dadurch kommt es nicht zu lästigen Unterbrechungen des Workflows, falls docx, xlsx und pptx standardmäßig im Unternehmen verwendet werden. ONLYOFFICE lässt sich in jedem Browser, auf jedem Betriebssystem und von überall aus nutzen. So bleiben Teams maximal flexibel, da sich Dokumente oder Projekte auch unterwegs bearbeiten lassen.

Nahtlose Arbeit mit Dokumenten

ONLYOFFICE stellt Usern kollaborative Online-Editoren sowie ein Dateiverwaltungsmodul zur Verfügung. So lassen sich Textdokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen aller gängigen Formate im papierlosen Cloud-Office speichern, mit Kollegen/innen teilen und in Echtzeit gemeinsam bearbeiten.

Weitere Möglichkeiten für die Zusammenarbeit umfassen einen Review-Modus, das Nachverfolgen von Änderungen, Kommentaren und Erwähnungen, einen integrierten Chat sowie die Möglichkeit, zwei Dokumente miteinander zu vergleichen.

Außerdem ist es möglich, Mediendateien über den integrierten Player abzuspielen und den vorhandenen Speicherplatz mit anderen Konten wie Google Drive, Dropbox, OneDrive, usw. zu verknüpfen.

Alle Produktivitätstools zur Hand

Doch damit nicht genug: ONLYOFFICE Cloud Service kommt zusätzlich mit Werkzeugen wie Gantt-Diagrammen oder einem Zeiterfassungstool für die Verwaltung von beliebigen Projekten daher. Ein CRM-Programm für die optimale Pflege der Kundenbeziehungen ergänzt die Feature-Palette. Um Termine ideal planen zu können, ist zusätzlich ein Kalender mit Erinnerungen integriert.

Wer immer mit seinen Kollegen/innen oder Geschäftspartnern in Kontakt bleiben will, findet hier E-Mails, eine Chat-Funktion sowie Social-Network-Tools wie Blogs, Foren, Umfragen und noch mehr. Nutzer bekommen mit ONLYOFFICE also ein günstiges Rundum-Sorglos-Paket für ihr Startup.

Hohe Sicherheitsstandards

Zusätzlich ist die ONLYOFFICE-Cloud DSGVO konform und gewährleistet damit ein hohes Niveau an Datensicherheit für alle User dank integrierter Features wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, IP-Einschränkungen, vertrauenswürdigen E-Mail-Domains usw.

Die flexible Verwaltung von Zugriffsrechten für jeden Benutzer oder jede Gruppe erlaubt Administratoren, bestimmte Daten vor unerwünschtem Zugriff zu schützen.

Cloud-Office für jedes Team

Startups und kleine Teams mit bis zu fünf Nutzern können den ONLYOFFICE Cloud Service komplett kostenfrei nutzen. Außerdem ist der Cloud Service kostenlos für Schulen und Non-Profit-Organisationen.

Größere Teams können zwischen dem “Business”-Paket und der “VIP Cloud” wählen. Eine vollständige Übersicht über die verschiedenen Tarifpläne befindet sich auf der Website des Anbieters .

Mit der Business-Cloud erhalten Kunden zusätzliche Verwaltungsoptionen wie LDAP, Single Sign-On, automatische Backups und Wiederherstellung sowie eine Volltextsuche innerhalb der Editoren.

Die VIP-Cloud ist speziell für große Unternehmen oder Firmen in besonders stark reglementierten und sicherheitsrelevanten Branchen ausgelegt. Nutzer der VIP-Cloud haben keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der maximalen Benutzeranzahl. Außerdem lassen sich hiermit beliebig viele Dokumente gleichzeitig nutzen. Dadurch sind auch großen Teams bei ihrer Arbeit keine Grenzen gesetzt. Die ONLYOFFICE VIP-Cloud wird auf einem dedizierten Server in einem europäischen Hetzner-Rechenzentrum gehostet und von einem zugewiesenen ONLYOFFICE-Mitarbeiter betreut.

Unabhängig von der Anzahl der Personen im Team steht mit ONLYOFFICE einem optimalen Workflow nichts mehr im Wege.

Erstelle jetzt deine ONLYOFFICE-Cloud

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.