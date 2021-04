Einmal alle Mitarbeiter vor Arbeitsbeginn testen: Mit Corona-Tests im Unternehmen können Sie ihr Team schützen. In manchen Bundesländern sind die Tests sogar Pflicht. Worauf es dabei ankommt.

Die Impfkampagne kommt in Deutschland nur schleppend voran, gleichzeitig verharrt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Wochen auf hohem Niveau. Politik und Wirtschaft fordern deshalb mehr Tests – auch in Unternehmen. Einige Bundesländer verpflichten Betriebe sogar dazu, ihren Mitarbeitern ein Testangebot zu machen.

Doch worauf kommt es dabei an? Was müssen Unternehmer in Sachen Arbeitsrecht und Logistik beachten? Eine Expertin beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Corona-Tests im Unternehmen.

Müssen Unternehmer Corona-Tests anbieten?

In den meisten Bundesländern gibt es derzeit noch keine Pflicht für Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern Corona-Tests zur Verfügung zu stellen. „Grundsätzlich ist ein Testangebot für den Arbeitgeber derzeit freiwillig“, sagt Frauke Kamp, Referentin für Arbeitsrecht bei der IHK München.

Lediglich Sachsen und Berlin schreiben bereits zwingend vor, dass Firmen ihren Mitarbeitern Corona-Tests anbieten müssen. Im übrigen Bundesgebiet setzt die Politik noch auf Freiwilligkeit. So appelliert die Ministerpräsidentenkonferenz lediglich an die Betriebe, ihren Mitarbeitern Tests anzubieten.

