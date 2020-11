Transparenz bei Geschäftszahlen  Zusammen mit Mitarbeitern die Kosten senken: So gelingt’s

Bauunternehmer Martin Hochuli zeigt seinem gesamten Team jede Woche die wichtigsten Geschäftszahlen. Seitdem helfen alle mit, die Kosten zu senken und den Gewinn zu steigern. Sein Vorgehen lässt sich in jeder Firma umsetzen.

Der Frust bei Martin Hochuli saß tief an einem Morgen im März 2019. Der Inhaber des Handwerksunternehmens Hochuli Holzbau aus Schlossrued in der Schweiz hatte gerade den Jahresabschluss für 2018 von seinem Steuerberater bekommen. Unterm Strich stand ein negatives Betriebsergebnis. An mangelnden Aufträgen lag es nicht. „Wir haben das ganze Jahr geschuftet und trotzdem kein Geld verdient“, sagt er.

Hochuli beschloss, etwas zu ändern. Aber was? Nach einem Tipp von einem Bekannten nahm er an einem Seminar der Strategieberaterin Kerstin Friedrich in Bremen teil. Dort erfuhr er, wie er profitabler werden kann, indem er Mitarbeitern gegenüber Geschäftszahlen offenlegt.

Die Expertin sagte drei Sätze, die ihn sofort überzeugten: „Stellen Sie sich vor, Sie sind Trainer einer Fußballmannschaft, und Ihre Spieler laufen 90 Minuten über den Platz, ohne den Spielstand oder das exakte Ziel zu kennen. Klingt absurd? In vielen Unternehmen ist das Alltag.“ So auch bei Hochuli: „Die laufenden Finanzzahlen, wie wir Aufträge kalkulieren und ob wir damit Geld verdienen, kannten nur ich und ein paar Mitarbeiter“, sagt er.

Noch auf dem Rückweg vom Workshop beschloss er, alle Mitarbeiter regelmäßig auf Stand zu bringen – nicht nur zum Jahresende, sondern wöchentlich und monatlich. Seine Offenheit zahlt sich aus: Schon ein Jahr später erzielte er das beste Ergebnis seit mehr als 15 Jahren.

Enormer Effekt aufs Unternehmen

Hochulis Beispiel zeigt, welchen enormen Effekt es haben kann, wenn Mitarbeiter die betrieblichen Kennzahlen kennen. Weil seine Handwerker wissen, wie das Geschäft läuft, hat es die Firma schnell wieder in die Gewinnzone geschafft. Was Hochuli gelang, lässt sich in jedem Betrieb umsetzen. Sofern Chefs bereit sind, umzudenken und dafür einige Voraussetzungen zu schaffen.

Jeder Unternehmer weiß: Eine Firma kann die hochwertigsten Produkte der Branche herstellen oder den besten Service anbieten und trotzdem Verlust machen. Deshalb ist es wichtig, die betriebswirtschaftlichen Zahlen stets im Blick zu behalten. Was oft als die Hoheitsaufgabe des Chefs angesehen wird. Der amerikanische Mittelständler Jack Stack kritisiert solch eine Auffassung. Dadurch werde wertvolles Potenzial verschenkt.

