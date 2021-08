Ohne Sie läuft das Tagesgeschäft nicht? Der Entscheider-Coach Florian Gommlich rät Unternehmern, sich nur noch auf Chefaufgaben zu konzentrieren. Und erklärt, wie Sie dabei trotzdem präsent bleiben.

Das Team tut sein Bestes, trotzdem haben Unternehmerinnen und Unternehmer oft das Gefühl, selbst Hand anlegen zu müssen. Niemand kennt den Betrieb schließlich so gut wie sie. Die Zeit, in der sie sich im operativen Geschäft engagieren, fehlt dann aber an anderer Stelle. Eine Zerreißprobe. Der Braunschweiger Entscheider-Coach Florian Gommlich erklärt, wie man diese Herausforderung meistert.

impulse: Herr Gommlich, wie viel Kontakt zum Tagesgeschäft sollten Unternehmerinnen und Unternehmer haben?

Florian Gommlich: Eigentlich gar keinen. Damit das Tagesgeschäft läuft, habe ich ja meine Fachkräfte eingestellt.

