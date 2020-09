Cashflow, Deckungsbeitrag, Return of Investment – bei Zahlen verlieren Mitarbeiter schnell den Überblick und das Interesse. Wer Mitarbeiter für KPIs begeistern will, findet hier Ideen dafür.

Trick 1: Konkrete Beispiele nennen

Am besten verstehen Mitarbeiter Kennziffern, wenn sie an konkreten Beispielen, etwa an den Verkaufszahlen des vergangenen Monats, erklärt werden.

Angenommen, eine Schneiderei hat 30 Anzüge verkauft, dann lässt sich daran etwa die Produktivität erklären. Wie kommt der Wert zustande? Welche Produktionsfaktoren, wie Material und Arbeit, spielen eine Rolle?

„An solchen Zahlen lässt sich schon viel betriebswirtschaftliches Wissen vermitteln und zeigen, an welchen Stellschrauben sich drehen lässt, um das Ergebnis zu verändern“, sagt Strategieberaterin und Autorin Kerstin Friedrich.

Sie wollen weiterlesen? Dann testen Sie impulse jetzt 30 Tage kostenlos Profitieren Sie von unserem Netzwerk und Know-how für Unternehmer Ihre Vorteile: impulse Plus: voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de

voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de impulse Magazin: das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format

das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format impulse hören: ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format

ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format Leserkonferenzen: Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe

Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe Newsletter für Unternehmer: Tipps, Erfolgsrezepte und Denkanstöße per E-Mail impulse 30 Tage kostenlos testen Testen ohne Risiko: Die Testphase endet nach 30 Tagen automatisch. Damit Sie alle Vorteile Ihres kostenlosen 30-Tage-Tests in vollem Umfang nutzen können, werden wir Ihnen während des Test-Zeitraums per E-Mail Informationen zusenden. Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier einloggen