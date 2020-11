Verena Pausder „Wir sind auf dem besten Weg, ein Naherholungsgebiet für China zu werden“

Verena Pausder ist eine der bekanntesten Unternehmerinnen Deutschlands. Im Podcast fordert sie, die Coronakrise als Chance zu begreifen, den jahrelangen Rückstand bei der Digitalisierung aufzuholen.

Wenn wir so weitermachen, sind wir bald das Naherholungsgebiet Chinas, sagt Verena Pausder über den Digitalisierungsstau in Deutschland. Sie ist eine der profiliertesten Unternehmerinnen des Landes, hat den App-Entwickler Fox & Sheep und die Haba-Digitalwerkstätten gegründet, ist Expertin für digitales Lernen. Und sie vertritt die Meinung, dass Deutschland zu sehr an alten Statussymbolen festhalte: „an alten Industrien, an einer veralteten Schulbildung, an einem überholten Verständnis von Arbeit und Produktion“. Deutschland veräußere wie selbstverständlich Know-how und ganze Firmen nach Fernost, im Vertrauen darauf, „dass wir irgendwo immer noch Weltmarktführer sind“.

Das alles schreibt sie in ihrem Buch „Das neue Land“. Sie will damit wachrütteln: Deutschland, das „alte Land“, bekomme alle Chancen zur Digitalisierung „auf dem Silbertablett“ serviert – und nutze sie nicht. Ohne Corona wäre das Buch nicht so kämpferisch ausgefallen, erzählt sie im impulse-Podcast. Die Pandemie habe gezeigt, wie dringlich die Digitalisierung ist, wie dringend Deutschland ein funktionierendes Homeschooling und New Work braucht. Trotz ihrer schlimmen Folgen biete die Corona-Krise auch die Chance, jetzt den jahrelangen Rückstand aufzuholen.

Im Podcast fordert Pausder nicht nur den digitalen Umbau im neuen Land, sondern ganz neue Rechtsformen – etwa die „nGmbH“, die nachhaltige GmbH. Diese soll erwiesenermaßen nachhaltig und klimaneutral wirtschaften und ihre Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen. Sie erzählt von ihrer unternehmerischen Niederlage mit einer Salatbar – und was sie von ihrem Onkel Johannes Rau gelernt hat. Das ganze Gespräch hören Sie hier.

