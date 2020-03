Bei der Wahl ihres Arbeitsorts genießen Selbständige zwar Freiheiten, Kundentermine sind jedoch unerlässlich. Gut, dass sich mit dem Smartphone nahezu alle Aufgaben bequem mobil erledigen lassen. Einzige Voraussetzung: ein maßgeschneiderter Handytarif.

Die ersten E-Mails des Tages verschicken sie beim Warten auf den Bus. Die 45-minütige Zugfahrt zum Kunden nutzen sie, um den anstehenden Pitch noch einmal per Telko mit den beteiligten Partnern durchzusprechen. Selbständige sind echte Künstler, was das Zeitmanagement angeht. Kein Wunder, leiden sie in der Regel doch auch unter chronischem Zeitmangel. Mit dem richtigen Tarif allerdings kann die Zeit auch unterwegs optimal genutzt werden – mit sehr angenehmen Folgen für die Work-Life Balance. Wir zeigen Ihnen, welche Vorteile Selbständige bei o2 erhalten.

Freie Wahl: die Selbständigen-Tarife von o2

Die Hardware kann noch so gut sein. Ohne den passenden Handytarif rückt ein produktives mobiles Arbeiten in weite Ferne. o2 bietet jetzt neue, speziell auf die Bedürfnisse von Selbständigen zugeschnittene Tarife. Damit können Sie den Tarif wählen, der am besten zu Ihrem digitalen Arbeitsalltag passt. Bei der Vertragswahl sollten Sie insbesondere auf folgende Punkte achten:

Doppeltes Datenvolumen ohne Aufpreis : Wer unterwegs arbeitet, verbraucht auch viele mobile Daten. Selbständigen schenkt o2 daher das doppelte Datenvolumen – z.B. 120 GB zum Preis von 60 GB. Dieses Volumen ist zudem auf bis zu 10 mobilen Geräten wie Tablet oder Smartwatch nutzbar.

: Wer unterwegs arbeitet, verbraucht auch viele mobile Daten. Selbständigen schenkt o2 daher das doppelte Datenvolumen – z.B. 120 GB zum Preis von 60 GB. Dieses Volumen ist zudem auf bis zu 10 mobilen Geräten wie Tablet oder Smartwatch nutzbar. Allnet Flat inklusive: Sie telefonieren lange und häufig mit Kunden? Dann ist eine Flatrate für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze nicht verhandelbar. Bei o2 umfassen die neuen Tarife bereits eine entsprechende Allnet Flat. Und wer viel ins EU-Ausland telefoniert, sollte weiter unten einen Blick auf die Aktion zur gratis EU-Flat werfen.

Sie telefonieren lange und häufig mit Kunden? Dann ist eine Flatrate für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze nicht verhandelbar. Bei o2 umfassen die neuen Tarife bereits eine entsprechende Allnet Flat. Und wer viel ins EU-Ausland telefoniert, sollte weiter unten einen Blick auf die Aktion zur gratis EU-Flat werfen. Kostenlose Rufnummernmitnahme: Sie wollen sicherstellen, dass Ihre Kunden Sie auch weiterhin wie gewohnt erreichen? Dann nehmen Sie einfach Ihre Rufnummer zu o2 mit – kostenfrei.

Weitere Vorteile für Selbständige nutzen

Die Funktionen Ihres Handyvertrags entscheiden beim mobilen Arbeiten maßgeblich über Ihre Produktivität. Aber Sie wären ein schlechter Geschäftsmann, wenn Sie nicht auch die monatlichen Tarifkosten im Auge behalten würden. Fakt ist: Selbständige profitieren oftmals von günstigen Konditionen für Geschäftskunden.

Immer: 50% Rabatt auf Zweitkarten

Bei o2 etwa erhalten Sie einen Rabatt, wenn Sie mehrere Tarife buchen. Egal ob für Sie selbst oder Ihr Team: Für die 2. bis 9. Karte sichern Sie sich automatisch 50% Grundpreis-Rabatt, dabei können Sie die Tarife beliebig wählen und kombinieren.

Nur bis 04. Mai: Gratis EU-Flat

Sie möchten auch dann nicht auf die Uhr sehen müssen, wenn Sie Geschäftspartner im Ausland anrufen? Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende erhalten die o2 Unlimited Tarife für kurze Zeit inklusive gratis EU-Flat. Dieses Extra können Sie zeitlich unbegrenzt nutzen. Einzige Bedingung: Sie buchen bis zum 04. Mai

Sicherheit für Ihre Daten: o2 Cloud Professional

Ihr Kunde schickt Ihnen das PDF zum neuen Produkt aufs Handy. Und Sie? Laden unterwegs sofort eine Kopie in die o2 Cloud Pro hoch. So können Sie wichtige Unterlagen nicht nur blitzschnell auf sicheren Servern in der EU speichern, sondern sie auch bequem mit anderen teilen und jederzeit abrufen. Die Mindestlaufzeit? Lediglich ein Monat. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos.

Leichter Start und kostenlose Hotline

Ein Handytarif muss funktionieren, ohne Mühe zu machen. Start und Nutzung sollen daher möglichst einfach sein. Bei o2 z.B. können sich Selbständige ganz einfach für ihre Sonderkonditionen legitimieren, etwa per Gewerbeschein. Und falls später einmal Fragen aufkommen, ist eine priorisierte Business-Hotline mit spezialisierten Mitarbeitern kostenlos inklusive.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.