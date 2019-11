Wenn es auf jeden Fall die obligatorische Weinflasche sein soll, verschenken Sie sie doch zusammen mit einem Nistkasten. Hat Ihr Geschäftspartner im nächsten Jahr eine Vogelfamilie im Garten, wird er bestimmt häufiger an Sie denken. Ab 20,10 Euro über promostore.© promostore

Ihr Geschäftspartner hat schon alles? Dann verschenken Sie doch eine Ziege an Menschen, die so gut wie gar nichts besitzen. Die Hilfsorganisation Oxfam bietet Charity-Geschenke an, mit denen Sie soziale Verantwortung und Ihren Sinn für Nachhaltigkeit beweisen können. Der Beschenkte in Deutschland bekommt eine Grußkarte und einen Kühlschrankmagneten. Die Ziege gibt es für 28 Euro über oxfam unverpackt.© oxfam unverpackt

Schenken Sie Ihren Geschäftspartnern und Kunden die geballte Lebenserfahrung erfolgreicher Unternehmer: Die impulse-Rubrik "Mein größter Fehler" gibt's als hochwertig gestaltetes Buch. 100 Unternehmer reden Klartext über ihre größten Niederlagen, Enttäuschungen und Fehlentscheidungen. Eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Porträts und kompakte Texte laden zum Blättern und Lesen ein.Für 69, 90 Euro pro Exemplar hier bestellen. © Boris Kumicak / impulse

Hamburg, Sydney, Rio de Janeiro - Ihre Geschäftspartner leben in aller Welt? Dann freuen sie sich sicher über einen "Cities of the World"-Becher von Villeroy&Boch als Weihnachtsgeschenk. Die Becher mit vielen verschiedenen Städten als Aufdruck gibt es für 19,90 Euro im Onlineshop von Villeroy&Boch.© Villeroy&Boch

Als "Baum des Lebens" steht der Olivenbaum für Gesundheit, Widerstandskraft, Beständigkeit und Frieden. Das macht eine Olivenbaum-Patenschaft zu einem symbolträchtigen Geschenk. Für 114,90 Euro können Sie über Monsterzeug.de eine einjährige Baumpatenschaft in Griechenland kaufen, zertifiziert durch eine Urkunde. Besonderer Clou: Der Pate bekommt insgesamt 1,5 Liter Olivenöl seines eigenen Baums nach Hause geschickt.© monsterzeug

Jeder kennt Bildbände von Autos oder schönen Orten. Dieser Bildband über Deutschland ist jedoch etwas Besonderes: Es zeigt mythische Orte in der Bundesrepublik, geheimnisvolle Burgen oder verwunschene Winkel. Das Buch „Sagenhaftes Deutschland“ können Sie für 49,99 Euro über verlagshaus24 bestellen.© verlagshaus24

Nicht nur für Unternehmen aus dem Schwarzwald ein Geschenk mit Niveau: Die deutsche Gin-Marke Monkey 47 hat längst Kultstatus. Gin-Kenner lieben seinen würzig-aromatischen Geschmack. Eine Flasche Monkey 47 gibt's beispielsweise für 32,90 Euro über Urban-Drinks.de.© Monkey 47

Nach der stressigen Vorweihnachtszeit braucht jeder eine kleine Auszeit. Im Wellness-Paket enthalten: ein Lavendelkissen, ein Lavendel-Duftbeutel und eine Massagekerze. Ab 14,71 Euro über Weihnachtsplaner.© Weihnachtsplaner

Wer sagt, dass man nur im Sommer grillen kann? Mit den Rezepten aus dem Kochbuch „Weber’s Wintergrillen“ beweisen Sie Ihren Geschäftspartnern das Gegenteil. Das Buch gibt's für 19,99 Euro auf bei Gräfe + Unzer.© webers

Schöne Dinge, die die Arbeit versüßen: eine witzige Schachtel Schokolade, ein handgefertigtes Notizbuch mit Holzdeckel und ein massiver Holzstift. Das Notizbuch kann außerdem mit Ihrem Logo versehen werden. Für 34,95 Euro über Benefizshoppen.de. Schön: Zehn Prozent der Nettoverkaufserlöse werden an gemeinnützige Organisationen gespendet.© Benefizshoppen.de

Wenn's nur eine kleine Aufmerksamkeit mit persönlicher Note sein soll: Das Unternehmen Schokologo graviert Schokolade, beispielsweise mit Ihrem Firmenlogo. Wer etwa 1000 süße Schoko-Adventskalendertafeln bestellt, zahlt pro Stück 3,81 Euro - die Kosten für die Gießform (einmalig 160 Euro) werden extra berechnet.© schokologo

Die Beziehung zwischen Menschen und Uhr ist Jahrhunderte alt – und nicht selten leidenschaftlich. Das ideale Geschenk für alle Fans hochwertiger Zeitmesser: das impulse-Buch "Uhren". Für den Band besuchte impulse-Herausgeber Nikolaus Förster 16 Schweizer Manufakturen und gibt exklusive Einblicke in Werkstätten – und Erfolgsgeheimnisse. Das hochwertige Sammlerstück können Sie für 89,90 Euro direkt bei impulse bestellen. © impulse / Alexander Hagmann

Viele Delfin- und Walarten sind vom Aussterben bedroht. Über den WWF kann man helfen, sie zu schützen: Ab 15 Euro im Monat gibt es eine Patenschaft für die Meeressäuger als Geschenk – mitsamt Urkunde und Tischkalender mit Meeresmotiven. © Richard Barrett / WWF-UK

Ihr Kunde wohnt weit von Ihnen entfernt? Dann schaffen Sie mit einer kulinarischen Spezialität schnell eine Verbindung und geben einen sympathischen Einblick in Ihre Heimat – zum Beispiel mit einem traditionellen Christstollen, etwa von der Dresdner Feinbäckerei Schleinig. © Feinbäckerei Schleinig

Ideal für bücherliebende Geschäftskunden: das Werk des Fotografen Sebastião Salgado. Im prächtigen Bildband "Genesis" zeigt er in 250 Aufnahmen die letzten unberührten Naturparadiese der Erde. Bestellen kann man das Buch für 60 Euro beim Taschen Verlag. Achtung: Das Bild zeigt Salgado mit einer Sonderedition. Die normale Version ist kleiner – und damit auch handlicher. © TASCHEN

Mit dem Adventskalender von Foodist kommen anspruchsvolle Bierliebhaber auf ihre Kosten: 24 Tage lang erhalten sie jeweils ein anderes Craft Beer einer unabhängigen Manufaktur-Brauerei. Allerdings ist das überraschende Trinkvergnügen mit 64,80 Euro nicht ganz billig.© Foodist

Sie müssen gleich ein ganzes Team beschenken? Dieses Herausforderung meistern Sie mit einem Event-Gutschein auf elegante Weise. Über Jochen Schweizer gibt es beispielsweise für 99,90 Euro einen Besuch im Escape-Room. Dort gilt es, als Gruppe auf spielerische Weise Rätsel zu lösen, um so wieder aus dem Raum herauszukommen. Praktisch: Der Gutschein ist gültig für bis zu sechs Personen. © jochen-schweizer.de / SASKIA NATHALIE BETZ

Ihr Kunde oder Partner ist begeisterter Hobby-Handwerker? Dann könnte ein Mini-Werkzeugset als Schlüsselanhänger eine originelle Geschenkidee sein. Wie zum Beispiel dieser mit Greifzange, Messer, Feile und Schraubendreher, den es für 12,95 Euro bei Radbag gibt.© radbag.de

Was ist eigentlich aus dem guten, alten Präsentkorb geworden? Etwas richtig Tolles! Die Firma Geschenk & Korb etwa bestückt den Klassiker neu und macht ihn damit wieder salonfähig. Den Weihnachtskorb mit Trüffeln, Fudge, Keksen und Rotwein gibt es für 28,90 Euro im Online-Shop.