Zeiterfassungstools  Pflicht zur Arbeitszeiterfassung: 5 Tools im Vergleich

Ein Paukenschlag im Arbeitsrecht: Unternehmen müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter systematisch erfassen. Das hat das Bundesarbeitsgericht im September entschieden (Az.: 1 ABR 22/21). Bislang mussten nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs sieht wiederum vor, dass Zeiterfassungssysteme nachvollziehbar und fälschungssicher sein sollen. Besonders hoch im Kurs stehen daher digitale Stechuhren. Doch für wen eignet sich welches Tool? Ein Überblick.

1. TIMR

Wie funktioniert das?

Mitarbeiter drücken per App oder in der Webversion einen Start-Stopp-Knopf. Die Zeiten werden automatisch an die zentrale Verwaltung in der Firma übertragen.

Für wen ist das was?

Da die Anwendung offline nutzbar ist, eignet sie sich besonders für die Baubranche und Handwerksbetriebe.



Welche Besonderheiten gibt es?

Die timr-App bietet auch ein Fahrtenbuch.



Was kostet das Tool?

Das Basis-Paket kostet pro Nutzer 8 Euro im Monat und deckt Zeiterfassung, Fahrtenbuch und Urlaubsplanung ab.



Wo finde ich es?

www.timr.com

2. GDI ZEIT COMPACT

Wie funktioniert das?

Bei dieser cloudbasierten Lösung können Mitarbeiter per App oder Webterminal ihre Arbeitszeit erfassen.



Für wen ist das was?

Das Tool beinhaltet nur die Arbeitszeiterfassung, ist dafür aber günstig. Damit sind Firmen gut bedient, die für andere HR-Aufgaben schon eine umfassende Software nutzen.

Welche Besonderheiten gibt es?

Das Programm lässt sich mit der GDI-Software „Lohn & Gehalt“ für Entgeltabrechnungen kombinieren.



Was kostet das Tool?

Monatlich 2 Euro pro Mitarbeiter.



Wo finde ich es?

www.gdi.de/zeiterfassung

3. HRWORKS

Wie funktioniert das?

Via App, nutzbar auf verschiedenen Endgeräten und im Browser, stempeln sich Beschäftigte ein und aus.



Für wen ist das was?

HRworks beinhaltet neben der Zeiterfassung auch Personalverwaltung, Lohn- und Reisekostenabrechnung. Die Software eignet sich daher vor allem für Unternehmen mit eigener Personalabteilung, die alle Funktionen benötigen – denn das Angebot gibt es nur zum All-inclusive-Preis. HRworks ist für Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhältlich.

Welche Besonderheiten gibt es?

Das Tool zur Zeiterfassung ist nur mit Internetzugang nutzbar – was für Betriebe mit Außendienstlern problematisch sein könnte.

Was kostet das Tool?

Die Lizenz kostet monatlich 6,90 Euro pro Mitarbeiter, hinzu kommt eine Grundgebühr zwischen 40 und 150 Euro, je nach Beschäftigtenzahl. Ein 50-köpfiger Betrieb zahlt 405 Euro pro Monat. Einmalig werden Einrichtungs- und Schulungsgebühren fällig.



Wo finde ich es?

www.hrworks.de

4. TIMEMASTER

Wie funktioniert das?

Mitarbeiter können per App oder Web-Version auf „Kommen“, „Gehen“ oder „Dienstgang“ klicken.



Für wen ist das was?

Timemaster eignet sich vor allem für kleinere Unternehmen, denn in der günstigsten Version können nur zehn Mitarbeiter die Anwendung nutzen. Für zusätzliche User gibt es Erweiterungslizenzen. Das Angebot ist für Büroarbeiter deutlich günstiger als für mobil Beschäftigte, die auf die App-Version angewiesen sind.



Welche Besonderheiten gibt es?

Neben der Arbeitszeit können auch Personalstammdaten erfasst und Zeitsaldenlisten ausgewertet werden, außerdem bietet die Software einen Abwesenheitsplaner.

Was kostet das Tool?

Das Basispaket kostet einmalig 499 Euro und kann für zehn Mitarbeiter genutzt werden. Eine Lizenz für weitere zehn Mitarbeiter kostet 199 Euro, das App-Modul 129 Euro.



Wo finde ich es?

www.timemaster.de

5. TIMETAC

Wie funktioniert das?

Mitarbeiter loggen sich via PC, Terminal am Arbeitsplatz, Smartphone oder Tablet in ein webbasiertes Cloud-System ein – und für Pausen oder Feierabend wieder aus.



Für wen ist das was?

Besonders interessant ist TimeTac für Unternehmen, deren Mitarbeiter auch draußen unterwegs sind, also zum Beispiel Handwerker oder Vertriebler. Die Software ist auf mobilen Geräten nutzbar, eine Person kann sie für ein ganzes Team bedienen.



Welche Besonderheiten gibt es?

Die Arbeitszeiterfassung ist nur eines von vier Softwaremodulen: Gegen zusätzliche Gebühren sind auch Projektzeiterfassung, Urlaubsund Abwesenheitsverwaltung sowie die Überprüfung des 3G-Status möglich.

Was kostet das Tool?

Die Arbeitszeiterfassung kostet monatlich pro Nutzer 4,20 Euro, hinzu kommt die Basisgebühr von 18 Euro.



Wo finde ich es?

www.timetac.com