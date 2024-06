Bilder generieren mit KI Bilder generieren mit KI Kein üppiges Foto-Budget? So erstellen Sie KI-Bilder wie die Profis Nie wieder langweilige Stockfotos auf der Website und endlich eine Möglichkeit, eigene Ideen in Bilder zu gießen: Mit diesem Handbuch generieren Sie hochwertige KI-Bilder – Prompt-Vorlagen inklusive. 12. Juni 2024, 13:51 Uhr , Wiebke Harms von Digitalisierung Künstliche Intelligenz Kommentieren Handbuch: KI-Bilder generieren Microsoft-Word-Datei, 13 Seiten Herunterladen Herunterladen

Fantasievolle Illustrationen oder hochwertige Fotografien wie aus dem Fotostudio: Mit ChatGPT können Sie günstig und schnell Bilder generieren. Dafür müssen Sie jedoch genau beschreiben, wie das gewünschte Bild aussehen soll. Keine leichte Aufgabe für Laien. In diesem Handbuch erhalten Sie einen Überblick, was alles mit dem in ChatGPT eingebauten Bildgenerator Dall-E möglich ist. Sie erfahren, mit welchen Anweisungen ChatGPT Ihre Ideen besonders gut umsetzt und wie Sie den Stil von Bildern verändern. Prompt-Vorlagen und Anwendungsbeispiele zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen, um schnell zu professionellen Ergebnissen zu kommen. Für wen ist das sinnvoll? Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Website, Broschüren oder Social-Media-Feeds mit KI-Hinguckern verzieren wollen – ohne Optik-Profis zu beauftragen. Was bringt’s? Nicht für jeden Blogeintrag oder Social-Media-Post können Firmen sich professionelle Fotografien leisten – und Bildern aus kostengünstigen Datenbanken fehlt oft der individuelle Touch. KI-Bilder können diese Probleme lösen. Was kann ich damit machen? Sie können die Prompts aus dem Handbuch an ihre Bedürfnisse anpassen und dann direkt in ChatGPT einfügen. Gibt’s noch einen Tipp? Auch andere KI-Modelle können hochwertige Bilder erzeugen – und viele Prompts aus diesem Handbuch funktionieren auch bei diesen Bildgeneratoren.

